İntihara kalkışan gennci polis kurtardı

E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde sevgilisinden ayrıldığı için intihara kalkışan genç, ailesi yanına gelmeye çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu polis tarafından kurtarıldı. Kurtarma sonrası bayılarak krize giren genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 31 Aralık günü saat 16.00 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı metrobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, sevgilisinden ayrılan bir genç, öğle saatlerinde sevgilisine kısa mesaj atarak intihar edeceğini söyledi. Genç şahıs mesajı attıktan sonra metrobüs durağının üst geçidine geldi. Üst geçidin korkuluklarının arkasına geçen şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmek istedi ancak genç, ekipleri yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, şahsın intihar etme olasılığına karşın çevrede önlem aldı. Kendisini ikna etmek için yaklaşmaya çalışan ekipleri sürekli olarak reddeden şahıs, bir süre sonra korkulukları arasına alarak sigara içmeye başladı.

Ailesi yanına gelmeye çalıştığı esnada polis tarafından kurtarıldı

Şahıs ekiplerle konuşmamak için ısrar ettiği esnada bir polis, üst geçidin altından dolaşarak şahsın arkasına geçti. Polis burada beklemeye başladığı esnada gencin ailesi olay yerine geldi. Ailesine de kendisine yaklaşmaması yönünde el işaretiyle uyarıda bulunan şahıs, bir anlık dalgınlığı sonucu arkasından yaklaşan polis tarafından korkuluklardan alındı. Korkuluklardan alınan şahsın yerden kalkarak tekrardan intihara kalkışmaması için diğer polis ekipleri de şahsı tutmaya başladı.

Kurtarıldığı sırada bayılan genç krize girdi

Ancak şahıs polis tarafından kurtarıldığı esnada bayılarak yere düşmesinin ardından krize girdi. Bunun üzerine polis, üst geçidin altında bekleyen sağlık ekiplerine uyarıda bulunarak üst geçide gelmelerini istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.