İOS 10.2.1 YAYINLANDI

iOS 10.2.1 yayınlandı

Apple, iOS 10.2.1 güncellemesini yayınladı.

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Yayınlanan yeni güncelleme iOS 10.2'nin sistem hatalarını gidermeye ve kararlılığını arttırmaya yönelik yenilikler sunuyor.

Teknoloji devi, 12 Aralık'ta önemli yenilikler getirdiği iOS 10.2'yi yayınlamıştı. iOS 10.2'nin yayınlanmasından iki gün sonra da iOS 10.2.1'in test süreci başlamıştı. 1 aydan uzun süredir test edilen bu güncelleme için toplam 4 beta sürüm yayınlandı.

72 MB'lık bir boyuta sahip güncelleme, 10.2 ile oluşan hataları ortadan kaldıracak ve sistem performansında düzelmeler sağlayacak.

Apple'ın yayınladığı iOS 10.2.1'i yüklemek için Apple cihazınızdan Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. iTunes üzerinden yüklemek için ise iOS cihazınızı bilgisayara bağlayarak iTunes'ta güncellemeleri denetle butonuna tıklamanız gerekiyor.

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