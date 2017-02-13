iPhone 8 nasıl olacak ?

Eylül ayında 5.8 inçlik iPhone 8 tanıtılması beklenirken bugün ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı. Yayınlanan bir rapora göre Apple, 5 inçlik bir iPhone hazırlığı içinde.

Bir çok analist Apple'ın 2017 yılında iPhone 8 dışında iPhone 7s ve iPhone 7s Plus'ı tanıtacağı konusunda aynı düşünceyi paylaşıyor. Japon blog sitesi Mac Otakara, bu görüşleri desteklemekle birlikte 5 inçlik bir modelin Apple'ın gündeminde olduğunu iddia ediyor.

Mac Otakara sitesine göre, Apple bu yıl üç yeni iPhone tanıtacak.Bu modeller 4.7, 5 ve 5.5 inç ekran boyutlarına sahip olacak.Site Apple'ın iPhone 8'i bir ara ekran modeli olarak tasarlayacağını düşünüyor. Mac Otakara, iPhone 8'in tamamen cam tasarım olacağını ve kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını iddia ediyor.



Bu, sitenin 5 inçlik iPhone ile ilgili ilk iddiası değil. Aralık ayında ortaya attığı iddia, iPhone 7s ve iPhone 7s Plus ile hemen hemen aynı özellikte, fakat dikey bir çift kameraya sahip 5 inçlik bir iPhone modelinin geleceği yönündeydi. Bu modelin biraz daha fotoğraf çekimine yönelik bir model olacağını iddia ediyordu.

shiftdelete.net'in haberine göre Apple'ın 5 inçlik iPhone planı, Mac Otakara dışındaki kaynaklar tarafından da gündeme getirilmişti. Tayvan tabanlı Nikkei sitesi Ekim ayındaki haberinde, Apple'ın 5 inçlik bir iPhone modelini ürün yelpazesine ekleyeceğini iddia etmişti.



Mac Otakara'nın iddiası KGI analisti Ming-Chi Kuo'nun 5.8 inç kavisli OLED ekrana sahip iPhone 8 iddiası ile örtüşmüyor, Kuo'nun iPhone ile yaptığı tahminlerinin Mac Otakara'ya göre daha tutarlı olduğu bilinmekte. iPhone 8 konusunda kimin haklı olduğunu zaman gösterecek.