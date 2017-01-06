İPTAL OLURSA ZARAR BÜYÜK OLACAK

İptal olursa zarar büyük olacak

ABD'deki sağlık reformunun iptali milyarlarca dolara mal olacak.

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ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık  reformunun iptalinin milyarlarca dolara mal olması bekleniyor.

Cumhuriyetçi Parti'den ABD'nin başkanı seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta Beyaz Saray'daki koltuğuna oturmasıyla yapmayı planladığı ilk icraat,  Amerikan Kongresi'nde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçilerle ortak hareket  ederek hızlı bir şekilde Obamacare'i tamamen yürürlükten kaldırması veya birçok maddesini iptal etmesi olarak öngörülüyor.

Tarafsız politika kurumu Sorumlu Federal Bütçe Komitesi'nin (CRFB)  yayımladığı rapora göre, Obamacare'in tamamen iptal edilmesi, ABD'de 23 milyon insanın sigortasız kalmasına neden olacak ve yeni hükümetin bütçe açığını da gelecek 10 yılda 350 milyar dolar artıracak.

Raporda, ayrıca, Obamacare'in tamamen yürürlükten kaldırılması  durumunda yerine konulması planlanan yeni sağlık sigortası sistemi için Trump  hükümetinin yeteri kadar fona sahip olamayacağı ifade ediliyor.

'2019'DA 2,6 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM KAYBI GÖRÜLEBİLİR'

ABD'nin sağlık sisteminin performansını ölçen özel kurum The  Commonwealth Fund'ın raporuna göre de Obamacare'in tamamen iptal edilmesinin  2019'da sağlık sektörüne ayrılan federal fonda 140 milyar dolarlık kayba yol  açacağı ve aynı yıl, çoğu özel sağlık sektöründe olmak üzere, ABD'de 2,6 milyon  kişilik istihdam kaybı görülebileceği belirtiliyor.

Obamacare'in kaldırılmasının ardından yerine getirilecek yeni sağlık  sisteminin başarılı olamaması durumunda, 2019-2023 yılları arasında ABD'nin  GSYH'sinde 1,5 trilyon dolarlık kayıp oluşabileceği uyarısında bulunulan raporda,  aynı dönem içinde ABD eyaletlerinin üretim, toptan ve perakende satışlarında  toplam 2,6 trilyon dolarlık düşüş olabileceğine de dikkat çekiliyor.

Raporda ayrıca, Obamacare'in iptal edilmesiyle sigortasız kalacak  milyonlarca insandan dolayı hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının  maliyetlerinin 2019-2028 yılları arasında 1,1 trilyon dolar artabileceğine dikkat  çekiliyor.

'YENİ HÜKÜMET SÜBVANSİYONLARI KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYOR'

Sigorta danışmanlık şirketi MJR Partners'ın Yöneticisi Moris J. Roso,  Obamacare'in tamamen yürürlükten kaldırılması veya birçok maddesinin iptali  hakkında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yeni hükümetin Obamacare'i iptal  etmek istemesinin asıl amacının sübvansiyonları kaldırmak olduğunu savundu.

Roso, sübvansiyonların kalkması durumunda normal sigorta primlerini  kendi başına karşılayamayacak bireyler olduğunu belirterek, sübvansiyonların  kaynağının yıllık kazancı belli bir limitin üstünde bulunan vergi  mükelleflerinden alınan Obamacare vergisi olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin şu anda Obamacare kapsamında bireylerin gelirlerine  göre sağlık sigortalarına sübvansiyon yaptığını ifade eden Roso, "Yeni hükümetin  bu sübvansiyonları kaldırması halinde örneğin, bir birey 600 dolarlık aylık  sigorta primini karşılayamayacak. Çünkü bunun 500 dolarını hükümet veriyordu ve  bireyin kendisine kalan maliyeti 100 dolardı." dedi.

Obamacare'de sübvansiyonların kaldırılıp "önceden sağlık sorunları  olan bireylerin de sigorta yapabilmesi (pre-existing conditions)" koşulunun  tutulması durumunda, sigorta şirketlerine önceden sağlık sorunları olan ve  sigortaya ihtiyaç duyan bireylerin geleceğini belirten Roso, bunun şirketlerin  maliyetlerinin artmasına ve sigorta fiyatlarının yükselmesine neden olacağını  savundu.

'SİGORTA ŞİRKETLERİ İÇİN ARTAN MALİYET, BİREYLER İÇİN YÜKSEK AYLIK PRİMLER'

Moris J. Roso, fiyatların yükselmesi durumunda sigortaların sağlıklı  insanlara çok daha pahalı geleceğini ve bu bireylerin sağlık sigortası  almayacağını, sigorta şirketlerinin elinde sadece sağlık sorunları olan  insanların kalacağını, bunun da sigorta şirketleri için artan maliyet ve bireyler  için yüksek aylık primler anlamına geleceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer sübvansiyonlar kaldırılıp pre-existing conditions tutulursa,  sigorta şirketlerinin artacak harcamalarından dolayı primler yine yükselecek.  Buna 'death spiral' deniliyor. Bu durumda, primler yükseldikçe sağlıklı insanlar  sigorta almak istemiyor. Bu insanlar sistemden çıkıyor ve sisteme prim ödememiş  oluyorlar. Geriye, sağlık sigortasına ihtiyacı olan pre-existing conditionsa  sahip kişiler kalıyor ve bunlar sigorta şirketlerinin maliyetlerini artırıyor. Bu  durumda sağlık sigortası almak istemeyen insanlar sistemden daha çok çıkmaya  devam ediyor."

Yeni hükümetin Obamacare'i bu yıl yürürlükten kaldırması veya birçok  maddesini iptal etmesi durumunda Obamacare'den faydalanan milyonlarca insanın en  erken 2018'in başında etkilenmesinin beklendiğini ifade eden Roso, sübvansiyonlar  ve bireylere yapılan yardımların tamamen kesilmesi durumunda bütün Obamacare  sisteminin çökebileceğini iddia etti.

TRUMP'TAN DEMOKRATLARA ÇAĞRI

Seçim kampanyası boyunca Obamacare'i tamamen yürürlükten kaldıracağını  vadeden Donald Trump, 8 Kasım seçimlerinden zaferle çıktıktan sonra ABD Başkanı  Barack Obama ile Beyaz Saray'da görüşmüş ve Obamacare'in bazı maddelerini iptal  etmeyebileceğini bildirmişti.

Trump, kısa süre önce Twitter hesabı üzerinden Obamacare'i yine  eleştirmesine karşın konuyla ilgili ilk defa Demokratlarla iş birliği içinde  çalışabileceğinin sinyalini verdi. Trump, Twitter hesabında, "Cumhuriyetçiler ve  Demokratların bir araya gelip gerçekten çalışan, daha ucuz ve daha iyi bir sağlık  sistemi bulmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Bu arada, Trump, Obamacare'i tamamen yürürlükten kaldırması durumunda  henüz yerine nasıl bir sağlık sigortası planı getireceğini açıklamadı. Trump'ın  danışmanlarından Kellyanne Conway, yaptığı açıklamada, Obamacare kullanan  milyonlarca insanın sigortasız kalmasını istemediklerini belirtmişti.

Başkanlık koltuğunu iki hafta sonra Trump'a bırakacak olan Obama ise  dün ABD Kongresi’ne giderek, yeni yönetimin Obamacare'i iptal etme planlarına  karşı strateji belirlemek için Demokrat üyelerle bir araya geldi. Obama'nın,  görüşmede, Demokrat Parti üyelerine, kongredeki Cumhuriyetçilere Obamacare'in  iptalinde yardımcı olmamaları çağrısında bulunduğu bildirildi

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