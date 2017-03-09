Irak askeri kendini feda etti

Görüntüler en büyük ikinci kenti Musul'da Dicle Nehri'nin güneyinde yer alan Dördüncü Köprü ve Hürriyet Köprüsü arasında kalan bölgede insansız hava aracıyla çekildi. Görüntülerde bir Irak askeri kendini kurban ediyor. Bomba yüklü araç diğer Irak askerilerine ulaşmadan kendini ortaya atıyor ve araç büyük bir patlamaya neden oluyor.

Musul çevresinde savaşı izleyen uluslararası haber ajanslarının foto muhabirleri, her gün sivillerin can havliyle çatışma bölgesinden kaçtığı onlarca fotoğraf çekiyor.

Kadınlar peçelerini çıkarıp attı

Batı cephesinden geçilen fotoğraflarda, çok sayıda kadının güvenli bölgeye ulaştıktan sonra IŞİD'in giydirdiği peçeleri yerlere attığı görüldü. Terör örgütü, hakimiyeti altındaki bölgelerde kadınlara ve erkeklere zorunlu kıyafet uygulaması getiriyor.

17 Ekim'de başlayan ve beşinci ayını doldurmasına sayılı günler kalan operasyonda şimdiye kadar evini terk etmek zorunda kalanların sayısı 300 bini buldu. Ülkede IŞİD'in ortaya çıkmasından bu yana 4 milyon insan yerinden oldu, bunlardan 1 milyon 700 bin kadarı yeniden evlerine dönme mutluluğu yaşadı.

Reuters haber ajansı, kentin batısında yakalanan ve sorguya götürülen IŞİD şüphelilerinin fotoğraflarını da servis etti.

Terör örgütü resmi binaları kaybetti

Musul'un batı yakasında köşeye sıkışan terör örgütü IŞİD, aldığı ağır darbenin ardından dün büyük bir taarruza geçmiş ancak geri püskürtülmüştü.. Valilik binasının da yer aldığı resmi kompleksi kaybeden teröristler, dün çok sayıda bomba yüklü araçla yeniden saldırmıştı.

Irak ordusundan Tümgeneral Ali Kadim el Lami, araçların imha edildiğini belirterek özel kuvvetler ve polis ekiplerinin bölgeyi militanlardan bir kez daha temizlediğini açıkladı.

Müzeden geriye kalanlar şoke etti

Resmi binaların bulunduğu bölgede yer alan müzenin hali içler acısı.Yabancı haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflarda, teröristlerin müzeyi tamamen enkaza çevirdiği ve içerisindeki tüm eserleri yok ettiği görülüyor.

Tümgeneral el Lami, "Müze tamamen boşaltılmış, muhtemelen çaldılar" diyerek son tabloyu aktardı.

Terör örgütünün Şubat 2015'te yayınladığı bir videoda, müzedeki heykellerin balyozlarla paramparça edildiği yer almıştı. Teröristler, tahribat için büyük matkaplar da kullanmıştı.



IŞİD lideri Bağdadi Musul'dan kaçtı

Reuters haber ajansı, terör örgütü lideri Ebubekir El Bağdadi'nin militanlarını yüzüstü bırakarak Musul'u terk ettiğini bildiriyor.

Haberini ABD'li ve Iraklı yetkililere dayandıran ajansa göre, Bağdadi çöldeki köylerden birinde sivillerin arasında saklanıyor. İki ülkenin istihbarat örgütleri, örgüt içindeki iletişim kanallarını izleyerek bu sonuca vardı. Örgüt içindeki konuşmalar, elinde tuttuğu en büyük kentte adım adım yenilgiyi tadan Bağdadi'nin artık saldırılara kumanda etmediğini gösteriyor.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde kendisini 'halife' ilan eden terör başının nerede olduğu doğrulanamıyor.

İbadi: Musul yakında kurtulacak

Dün Musul'u ziyaret eden Irak Başbakanı Haydar el İbadi, bugün Süleymaniye'de yaptığı açıklamada IŞİD'in ülkeye verdiği zararın 35 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi. İbadi, "Musul, tüm Iraklıların çabasıyla yakında kurtarılacak. Güvenlik güçlerimiz kurtarma operasyonu için kendi aralarında yarışa girmiş durumda. Operasyonlar sona erdiğinde Musul halkı Musul'u, Süleymaniye halkı Süleymaniye'yi ve Basra halkı da Basra'yı yönetecek. Federal yönetimler, vilayetlerde hakimiyet sürmemeli" dedi.

Adım adım siliniyorlar

Musul'da dün hükümet binalarının kurtarılması, operasyon için bir dönüm noktası teşkil ediyor. Geri alınan bölgede artık tamamen enkaza dönmüş Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu binası da yer alıyordu.

Kentin içinden geçen Dicle Nehri üstünde bulunan Hürriyet Köprüsü de önceki gün IŞİD'den temizlenmişti.

Üçüncü haftasına giren batı yakası operasyonunda geçen hafta Musul-Telafer yolu kesilerek örgütün ana ikmal güzergahı kapatılmıştı. Terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü de operasyonun ilk günlerinde kaybetmişti.

Musul'un merkezinde şu an 3 bin kadar IŞİD teröristinin olduğu tahmin ediliyor.