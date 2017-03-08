Irak Başbakanı: "Tereddüt etmeden vururum"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi yaptığı açıklamada, Irak'ın Suriye'deki IŞİD hedeflerini, eğer izin verilirse komşu ülkelerdeki hedeflerini de vurmaya devam edeceklerini söyledi.

İbadi Süleymaniye'deki bir konferansta yaptığı açıklamada, devletlerin egemenliğine saygı duyduğunu ve Suriye topraklarında saldırmak için Suriye'den onay aldığını söyledi.



İbadi "Komşu ülkelerdeki teröristlerin pozisyonlarına son vermekten tereddüt etmeyeceğim, onlarla savaşmaya devam edeceğiz" dedi.



İbadi, 24 Şubat'ta Bağdat'taki bombalı saldırılara misilleme olarak Suriye topraklarındaki İŞİD mevzilerini hedefleyen ilk Irak hava saldırısı başlatmıştı.

'YA TESLİM OLACAK YA ÖLECEKLER'



Irak Başbakanı dün yaptığı açıklamada, “DEAŞ militanlarının önünde iki seçenek var. Ya teslim olacaklar ve yargılanacaklar ya da öldürülecekler. Kaçma şansları da yok denecek kadar geçiş yollarının neredeyse tamamını kapatıyoruz.” dedi.



Irak’ta ordu güçlerinin bugün Musul’un batısındaki Tayaran Mahallesi’nde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluk binasının da bulunduğu bölgeyi tamamen kontrol altına aldığı bildirilmişti. Ayrıca sabahın erken saatlerinde DEAŞ‘a karşı saldırıya geçen güvenlik güçleri, hükümet binalarının yer aldığı Devvase ile Ed-Dendan Mahallesi’nde büyük oranda kontrolü ele geçirdi.