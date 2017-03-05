Irak güçlerinden Musul'a operasyon

Irak’ın Musul kentinin batısını terör örgütü IŞİD’in elinden kurtarmak için başlatılan operasyon kapsamında ABD destekli Irak kuvvetleri bugün Musul'un eski şehir merkezine doğru yeni bir saldırı başlattı. Kentin batısındaki saldırılar kötü hava koşuları nedeniyle son 48 saatte sekteye uğradı.



Bu arada IŞİD'lilerin bölgede evden eve geçerek hareket etti, Irak güçlerine karşı çok sayıda canlı bomba eylemi gerçekleştirdiği bilgisi geldi. Böylece Irak güçleri sokakta gördüğü hemen hemen herkesin bomba ihtimaline karşın üzerini aramaya başladı.

Irak Ordu sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Irak askeri güçleri bugün terör örgütü IŞİD’in elinde bulunan Musul'un eski kent merkezine yönelik Dicle Nehri’nin batı kıyısında yeni bir saldırı başlattı.

Ortak operasyonlar komutanlığının sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasool devlet televizyonuna verdiği demeçte, “Irak kuvvetleri şehrin eski merkezine doğru yol alıyor, güneyden ve güneybatıdan ilerliyor.” dedi.

Irak güçlerinin Batı Musul'daki ilerlemeleri, kötü hava şartları nedeniyle geçtiğimiz 48 saat boyunca durmuştu.

HÜKÜMET BİNALARINA BİR KAÇ YÜZ METRE KALDI

İçişleri Bakanlığı'ndan Reuters haber ajansına verilen bilgiye göre Irak ordusuna ait Hızlı Müdahale Askerleri, güneyden Dawasa ve Danadan bölgelerine doğru ilerleyerek, eski şehir merkezi yakınlarındaki hükümet binalarına birkaç yüz metre yaklaşmış durumdalar…

IŞİD EVDEN EVE İLERLİYOR

AP haber ajansı da Iraklı bir komutanın, Irak birliklerinin Musul’un batısındaki operasyonların başlamasından bu yana yaşanan "en ağır" çatışmalar nedeniyle yerel hükümet kompleksine doğru ilerlediğini söyledi.

Federal Polis Komandoları Bölümü'nden Binbaşı General Haider al-Maturi, Associated Press'e verdiği demeçte, birliğe ulaşmadan önce IŞİD’lilerin en az 6 intihar bombası eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Yetkili, militanların evden eve ilerlediklerini ve keskin nişancılar kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Al-Maturi, birliklerinin Pazar sabahı erken saatlerde Dawasa semtinde yeni bir saldırı başlattıklarını ve hükümet kompleksine yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduklarını açıkladı.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen televizyonu da gökyüzünü neredeyse kaplayan kalın siyah duman gösteren canlı bir görüntü yayınladı.

IŞİD KİMYASAL SİLAH KULLANDI

Musul'da köşeye sıkışan terör örgütü IŞİD, dün ilk kez kimyasal silah kullanmıştı. Uluslararası Kızılhaç Örgütü, havan saldırısıyla atılan bomba nedeniyle beşi çocuk ikisi kadın 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Hastanede tedavi altına alınan hastalarda ciltte kabarma, gözlerde kırmızılık, kaşınma, kusma ve öksürme gibi belirtiler saptandı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, yerel doktorlara tedavi desteği veriyor. CNN International, batı yakası operasyonunda terör örgütünden ilk kurtarılan yer olan Elbu Seyf köyündeki yaralıları ekrana getirdi.

Hastaların çoğu Erbil yakınlarındaki Rozhava Hastanesi'nde, uluslararası haber ajansları tedavi gören çocukların fotoğraflarını dünyaya servis etti.

ÖLÜMDEN KAÇIŞ

Musul'da şimdiye kadar evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin sayısı 273 bin. Son iki haftada batı yakasındaki mahallelerden kaçanlar ise 30 bine yakın. Özellikle güneybatı mahallelerde yaşayanlar akın akın güvenli bölgelere kaçıyor.

Batı yakası operasyonu başlamadan terör örgütünün elinde 750 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyordu.

Terör örgütü, kendisi için hayati önemdeki Musul Uluslararası Havalimanı ve El Gizlani Askeri Üssü'nü geçen hafta kaybetmiş ve şehrin içine doğru çekilmişti.

IŞİD IRAK'TA TOPRAKLARIN YÜZDE 63'ÜNÜ KAYBETTİ

Musul, terör örgütü IŞİD'in elinde tuttuğu en büyük kent. Terör örgütü, şu anda Musul'un yanı sıra Rakka'da da kuşatma altında tutuluyor. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı ve ilçe çevresindeki kasabalardan da teröristler temizlendi.

IŞİD, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 63. Irak'ta Felluce, ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Rakka'ya sıkışacak.