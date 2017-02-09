IRAK HİZBULLAH'IN ÜNLÜ İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Irak Hizbullah'ın ünlü ismi öldürüldü

Irak Hizbullahı'nın Basra şefi Basim El Safi, Hayyaniye Mahallesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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Güvenlik kaynakları, saldırganın bir arabanın içinden El Safi'nin bulunduğu arabaya ateş ettiğini belirtti. Ağır şekilde yaralanan El Safi'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Daha önce Basra Meclisi güvenlik komisyonu başkanı olan El Safi, Haşdi komutanlarından biriydi.

İHA
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