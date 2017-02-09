Irak Hizbullah'ın ünlü ismi öldürüldü

Güvenlik kaynakları, saldırganın bir arabanın içinden El Safi'nin bulunduğu arabaya ateş ettiğini belirtti. Ağır şekilde yaralanan El Safi'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi. Daha önce Basra Meclisi güvenlik komisyonu başkanı olan El Safi, Haşdi komutanlarından biriydi.
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