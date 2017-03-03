  • İşte son bugün seçim olsa anketi
  • Darbe girişimi ana davasında tarihi ceza talepleri
  • Sığınakta saklanan terörist böyle yakalandı
  • DEAŞ Ankara'da militan okulları açmış
  • Sinan Oğan'dan Başbakan Yıldırım'la ilgili çarpıcı iddia

IRAK VE SURİYE'DE KAÇ DEAŞ MİLİTANI KALDI ?

Irak ve Suriye'de kaç DEAŞ militanı kaldı ?

ABD'li General Stephen Townsed, Irak ve Suriye'de 15 bin DEAŞ militanının olduğunu söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Irak'taki milletler arası koalisyon güçleri komutanı General Stephen Townsed, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, istihbarat ajanlarının son yaptığı tespitlere göre Irak ve Suriye'de yaklaşık 12 bin ila 15 bin arasında DEAŞ militanının olduğunu söyledi.

Bu sayının 2015 ve 2016 yıllarında 20 bin ila 30 bin civarında olduğunu hatırlattı. Stephen Townsend, DEAŞ'ın komuta kademesinin büyük darbe aldığını, son aylarda, DEAŞ'ın lideri Abu Bekir El Bağdadi'ye yakın olan bütün militanların öldürüldüğünü sözlerine ilave etti.

Diğer taraftan, ABD'li general Joseph Martin, DEAŞ mensuplarının öldürüldüğü Doğu Musul sokaklarında tur attı.

Birleşik Polis Güçleri, Musul'da, DEAŞ'ın yaklaşık 140 cm boyunda roketler ürettiği bir ev tespit etti. Diğer bir evde ise her türlü patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Bir DEAŞ intihar bombacısı, içi patlayıcı dolu variller bulunan zırhlı bir araçta, bombaları patlatamadan öldürüldü.

İHA
250
-
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
O şarkıyı paylaşıp intihar etti !O şarkıyı paylaşıp intihar etti !
200 kilometre hızla dehşet saçtı !200 kilometre hızla dehşet saçtı !
Erdoğan'dan manidar sözlerErdoğan'dan manidar sözler
Almanya'ya sert nota !Almanya'ya sert nota !
Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !Adli Tıp raporu Platonik aşığın iddialarını çürüttü !
Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !Kadın elbiseli ve makyajlı işkenceye gözaltı !
Kaymakamın makam aracı kaza yaptı: 2 ölü 6 yaralıKaymakamın makam aracı kaza yaptı: 2 ölü 6 yaralı
Biden ailesiyle ilgili şoke eden gerçek !Biden ailesiyle ilgili şoke eden gerçek !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS