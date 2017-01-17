''IRAK VE SURİYE’DE MAKAS DEĞİŞTİRİYORUZ''

''Irak ve Suriye’de makas değiştiriyoruz''

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, DEAŞ'lıların PKK'ya katıldığı iddiası ile ilgili soruya yanıt verdi.

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Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, DEAŞ’lıların PKK’ya katıldığı iddiasından sonra Türkiye’nin Suriye ve Irak politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine, “Türkiye bölgede çok ciddi bir makas değişimine gidiyor” dedi. Kurtulmuş, A haber kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, özetle şunları söyledi:

YENİ SURİYE POLİTİKASI: (DEAŞ’lıların PKK’ya katılımı Türkiye’nin Suriye ve Irakpolitikasında herhangi bir değişikliğe yol açabilir mi?) Türkiye bölgede çok ciddi bir makas değişimine gidiyor. Bu da adım adım uygulanıyor. Özellikle Suriye’de, Rusya ile Halep özelinde bir ateşkes ortaya konulması ve sonuçta bu ateşkesin genişletilerek Suriye’de bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için son birkaç aydır çok yoğun temaslarda bulunuluyor. Bu temaslar sonucunda da bugün Astana süreci ortaya çıktı. Bu da aslında Türkiye’nin yeni Suriye politikası bakımından önemli bir başarı göstergesi.

IRAK İLE YENİ SAYFA: Aynı şekilde Irak-Türkiye ilişkilerinin yeni bir döneme taşındı. Bu dönemde Türkiye-Irak merkezi hükümetiyle de Irak’ın birliğini, toprak bütünlüğünü sağlayacak, Irak içerisindeki bütün farklı unsurların siyasal katılımına destek olacak şekilde yeni bir sayfa başlatıyoruz.”

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