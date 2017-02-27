Irak'ın kuzeyine hava harekatı !

Irak Kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendiren Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları 11 dakikada PKK'ya ait sığınakları vurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada savaş uçaklarının PKK'ya ait sığınakları vurduğu belirtildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün 14.56-15.07 saatleri arasında Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede bir dağın yamacında tespit edilen 5 hedef (mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Zayiat tespiti devam etmektedir."