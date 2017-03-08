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IRAK'TA AŞİRETLERDEN PKK'YA SERT TEPKİ

Irak'ta aşiretlerden PKK'ya sert tepki

İrak'ta Ninovalı 22 aşiret lideri, terör örgütü PKK'nın Sincar'da bulunmasından rahatsız...

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Ninova sınırlarında yaşayan, El-Cihiş, El-Niim, El-Lehib, El-Raşid, El-Muamir, Hezrec, Abbasiyin, El-Bekara, El-Buselame, El-Havatib, El-İzet, El-Dilem, El-Ubeyiş, El-Şerabiyin, Zevbe, Zbed, Tayıh, El-Buhamdan, Ebu Hamed El-Sabavi, Kiyadin, Miyadin, El-Cuburi aşiret liderleri, Duhok’ta düzenledikleri basın toplantısında, PKK’nın Sincar’dan (Şengal) çıkmasını istediklerini açıkladı.

Rudaw’ın haberine göre, El Cuburi Aşireti lideri Sabah Abid tarafından okunan ortak bildiri metninde, “PKK yabancı güçlerin planlarını gerçekleştiriyor ve eski Irak Başbakanı Nuri Maliki’den maddi destek alıyor” ifadesini kullanıldı.

Aşiret liderleri, Bağdat Federal Mahkemesi’ne ve Birleşmiş Milletler'e seslenerek, “PKK’yı bu bölgelerden çıkarın” çağrısında bulundular.

Suriye’deki aşiretlerden de PKK’ya destek olmamalarını isteyen Ninovalı aşiret liderleri, “Onlar sadece Suriye rejimini memnun etmek için oradaki toprakları işgal ediyor” ifadesini kullandı.  Basın toplantısının sonunda El-Cuburi Aşiret lideri Sabah Abid, “Başkan Mesud Barzani ve peşmerge güçlerini destekliyoruz çünkü onlar her şekilde şeref ve namusumuzu korumaya çalışıyorlar” diye konuştu.

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