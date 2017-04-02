Irak'ta referandum açıklaması ! Tansiyon yükseliyor

Kerkük'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının çekilmesi kararının kabulünün ardından yüksek tansiyon sürüyor. Irak Parlamentosu’nun, Kerkük’teki resmi kurumlarda Irak Kürt Bölgesel yönetimi bayrağı çekilmesi kararına karşı çıkmasına Kerkük Valisi, “Kürdistan bayrağı Kerkük’te inmeyecek” diye yanıt verdi. Bugün ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki (KDP) ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin genel sekreterliğindeki KYB, IKBY'nin "bağımsızlık referandumu" tarihinin belirlenmesi için ortak komisyon kuracaklarını duyurdu.

Kerkük'teki bayrak gerilimi sürüyor. Irak Parlamentosu'nun bayrak kararına karşı çıkmasına yanıt veren Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, anayasal açıdan sıkıntı olmadığını savundu, Kerkük’te IKBY bayrağının inmeyeceğini, Bağdat’taki Kürt partilerinin de konuyla ilgili yasal çalışma yürüttüğünü söyledi.

Irak Meclisi, Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onaylamıştı.

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebiwar Talabani ise düzenlediği basın toplantısında, "O karar (Irak Meclisi'nin aldığı) Kerkük'te uygulanmayacaktır çünkü Irak Federal Mahkemesine göre, Meclis'ten alınan her kararın uygulanma şartı yok. Yani karar Kerkük İl Meclisi tarafından uygulanmayacaktır." diye konuştu.

BU SABAH TOPLANDILAR

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise bugün referandum ve bağımsızlık konularını görüşmek üzere Barzani başkanlığında toplandı.Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre toplantıya dün akşam saatlerinde karar verildi. Erbil-Bağdat arasındaki ilişkiler, referandum ve Kerkük konusu iki parti arasında yapılması planlanan toplantının öne çekilmesine neden oldu.

ORTAK AÇIKLAMADA 'BAĞIMSIZ DEVLET HAKTIR' DEDİLER

KDP ve KYB toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada Kerkük, referandum, bağımsızlık ve iç durumla ilgili konulara değinildiği ifade edildi.



Açıklamada referandum ve bağımsızlık konusunun hak olduğu, bu konuda ortak komisyon kurup referandumun nasıl yapılacağı konusunun ele alınacağı belirtildi.

Yazılı açıklamada "Toplantıda, Kürdistan'daki bağımsızlık referandumu her iki taraf arasında detaylı bir şekilde ele alındı. Herkesin katılım gösterdiği bir komisyonun kurulması, referandum tarihinin belirlenip, nasıl yapılacağını anlatan bir mekanizmanın oluşturulması ve diğer siyasi partilerle meselenin görüşülmesi için her iki partiden oluşan ortak bir komisyonun kurulmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

BAYRAK KONUSU

Ortak açıklamada, Kerkük'teki kamu binalarına IKBY bayrağı asılması konusunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Her iki taraf da Irak merkezi hükümetinin 140'ıncı maddenin uygulamaya konulması konusunda sorumluluk üstlenmediği kanaatindedir. Nasıl Irak merkezi hükümetinin Kerkük'te bayrağını göndere çekme hakkı varsa, aynı şekilde IKBY'nin de hakkı vardır. Anayasa açıkça, Kerkük ve birkaç bölgenin ihtilaflı yerler arasında olduğunu işaret ediyor. Bu yüzden IKBY bayrağının dalgalandırılması yasal ve anayasaya göredir."

Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği, 26 Kürt üyenin katılımıyla toplanan Kerkük İl Meclisi'nde geçen hafta yapılan oylamada kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

Irak meclisi ise dün Kerkük'teki kamu kurum ve kuruluşlarına yalnızca "Irak bayrağı" asılması yönündeki kararı onaylamıştı.

NELER YAŞANDI?

KERKÜK'Ü ERBİL'E BAĞLAMA PLANI

Irak'ın petrol zengini Kerkük kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının Irak bayrağı ile birlikte kamu binalarına asılmasının il meclisinde 28 Mart’ta Türkmen üyelerin tamamının, Arap üyelerin ise büyük çoğunluğunun boykotuyla kabulünün yankıları sürüyor. Kerkük İl Meclisi, bu kez de kenti IKBY’ye bağlamak üzere yeni oylama için harekete geçti.

İMZA TOPLANIYOR

Erbil’den yayın yapan Rudaw TV’nin haberine göre il meclisi üyesi İbrahim Halil, 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi’nde şimdiden 22 imza topladıklarını, Kürt partilerin oluşturduğu Kardeşlik Listesi’nin çoğunluğu sağlamak için kentteki Arap üyeleri ikna etmeye çalıştığını söyledi. Halil, il meclisinde aldıkları kararı IKBY’ye sunacaklarını belirterek, “Bu yasal ve meşru bir taleptir. Seçmenlerimize Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’ne bağlanacağı sözü verdik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de aynı amaçla bir proje hazırlamalı” diye konuştu.

‘ZAMANI GELDİ’

IKBY’nin Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu ve aynı zamanda Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Başkanlık üyesi olan Nasreddin Sindi de, üst düzey bir komisyon oluşturup bu taleplerini en yakın zamanda IKBY’ye ileteceklerini belirterek, “Ne zamana kadar Bağdat’ı bekleyeceğiz. Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti” dedi.

2008 YILINDA İPTAL

Rudaw, Kerkük İl Meclisi’nin bayrak kararından sonra Erbil’in tavrına göre ikinci adımı attığını bildirirken, 2008 yılında Kerkük İl Meclisi’nin, 3’te 2 çoğunlukla Kerkük’ün IKBY’ye bağlanması kararı aldığını, ancak bunun Irak Anayasası’na uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini de hatırlattı.

İBADİ: BU SORUNUN ZAMANI DEĞİL

Irak Başbakanı Haydar el İbadi son gelişmelerle ilgili Rudaw’a demeç verdi. Yayın organının Kerkük’te bayrak kararı sonrası merkezi hükümetin bu şehirdeki maaşları kesip kesmeyeceğine dair soruya İbadi şu yanıtı verdi: “Bazıları bir bayrağa büyük anlam verir, diğerleri vermez. Fakat bence şu anda bu sorunun zamanı değil... Vali ve il meclisine bunu kaldırmaları çağrısı yapıyorum. Bir bayrak hiçbir şeyi değiştirmeyecek.” Rudaw’ın maaşların kesilip kesilmeyeceğini yeniden sorması üzerine İbadi, “Hayır, bence bu çok sert bir hamle olur ve umarım işler o noktaya varmaz” dedi. IKBY Başkanı Mesud Barzani’nin bağımsızlık referandumunu kabul edip etmeyeceği sorusuna İbadi, “Referandum konusunu uzatmak istemiyorum çünkü sonuç zaten ortada... Halkların geleceklerini belirleme hakkına inancıma rağmen Kürdistan’ın Irak’tan ayrılmasını desteklemiyorum” yanıtını verdi.

TÜRKİYE REFERANDUM KARARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin bağımsızlığı referanduma götüreceğini açıklaması sonrası şunları söylemişti: "Biz bağımsızlık referandumu meselesini daha önce Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle çeşitli vesilelerle konuştuk. Biz bunun yanlış bir adım olacağını düşünüyoruz. Hele ki şu konjonktürde, güvenlik risklerinin bu kadar had safhada olduğu bir dönemde böyle bir konunun gündeme getirilmesini doğru bulmuyoruz. Ayrıca Irak'ın etnik ve mezhebi kimlikler etrafında bölünmesi gibi bir adımın atılması sadece Irak ile sınırlı kalmaz. Başka bölgelere de yayılır. Bunun faturasını herkes öder. Umarız bu konuda daha soğukkanlı daha yapıcı daha rasyonel bir değerlendirme içerisine girerler. Kerkük'te de bir bayrak çekilmesi meselesi oldu. Biz bunun da yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bunu ilgili makamlara da ilettik. Bu, başka bölgelerde etnik temelli veya başka gerekçelerle yeni gerginlik alanlarının doğmasına neden olur. Bizim beklentimiz oradaki yetkililerin bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeleridir"