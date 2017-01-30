IRAK'TAN ABD'YE MİSİLLEME GELİYOR

Irak'tan ABD'ye misilleme geliyor

ABD Başkanı Trump'ın 7 ülkenn vatandaşlarına vize yasağı getirmesinin yankıları sürüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak dahil yedi ülkeye vize yasağı getirmesine Bağdat'tan sert tepki geldi. Irak parlamentosu, ABD'nin bu hamlesine misilleme yapılmasına yönelik kararı onayladı. Şimdi top Irak hükümetinde.

Reuters'ın haberine göre, Irak parlamentosu, ABD'nin vize yasağına aynı şekilde karşılık verilmesini öngören kararı onayladı ve hükümete bu yönde adım atması için teklifte bulundu.

Irak'ta dün parlamento dış ilişkiler komitesi, Trump yönetiminin aldığı karara misilleme yapılması için hükümete çağrıda bulunmuştu. Haberi duyuran Time dergisi, ABD'lilerin Irak'a girişinin yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısının parlamentoda oylamaya sunulabileceğini belirtmişti.

ZOR DURUMDA KALACAKLAR
Times, böyle bir kararın, Irak'taki binlerce yardım görevlisi, müteahhit ve gazetecinin yanı sıra bu ülkedeki güvenlik güçlerine destek veren 5 binden fazla Amerikan askerini zor durumda bırakabileceğini hatırlatmıştı.

ABD'Lİ ELÇİYLE GÖRÜŞME
Reuters sabah saatlerinde geçtiği haberde, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi'nin, bugün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi ile görüşerek, Irak'ın söz konusu karardan duyduğu rahatsızlığı ileteceğini duyurmuştu.

 "ÜLKEYİ TERK ETSİNLER"
ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı kararnameye Irak’ta en sert tepkilerden birini ise Sadr Hareketi lideri Mukteda el Sadr verdi.

DHA'nın haberine göre, Sadr yaptığı yazılı açıklamada, "Irak’a ve diğer ülkelere serbestçe giriyorsunuz ama onların ülkenize girmesini yasaklıyorsunuz. Bu küstahlıktır. Önce kendi vatandaşlarınızı Irak’tan çekin" dedi.

Irak'taki İran destekli milis gücü Haşdi Şabi de dün, ABD vatandaşlarının sınır dışı edilmeleri için Bağdat yönetimine çağrıda bulunmuştu.

MAHKEME FRENİ
ABD Başkanı Trump, göçmenlere ve yedi Müslüman ülkeye (Irak, Suriye, İran, Sudan, Yemen, Libya ve Somali) ABD’ye giriş yasağı getirmişti.

Ancak yasağın hali hazırda ABD’ye giriş iznine sahip kişileri de kapsamasına yargıdan fren gelmişti. New York Bölge Hakimi Ann Donnelly, ABD’ye giriş vizeleri olduğu halde sınır kapısında gözaltına alınan iki Iraklıyla ilgili olarak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nin başvurusunu değerlendirdi. Önceki gün alınan mahkeme kararında Green Card (Yeşil Kart) sahiplerinin, giriş onayı almış göçmenlerin ve geçerli vizelerle ABD’ye ulaşmış ya da uçak yolculuğunda aktarma yapmak için bekleyen kişilerin sınır dışı edilemeyeceği ifade edildi. Ancak kararda bu şahısların ülkeye alınmasına dair de bir ifade yok.

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