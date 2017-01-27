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IRAK'TAN ABD'YE SÜRPRİZ VİZE CEVABI !

Irak'tan ABD'ye sürpriz vize cevabı !

Trump'ın Irak vatandaşlarına vize verilmesini durdurma kararının ardından Irak hükümetinden misilleme geldi.

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Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Renas Cano, Irak'ın ABD vatandaşlarına vize verilmesi konusunu tekrar gözden geçireceğini belirtti. Rüdaw’a konuşan Cano, şunları söyledi:

"IRAK DA ABD'YE VİZE VERMEYİ DURDURABİLİR"

"Irak ve Amerika arasında vize ilişkileri aynı prosedürleri içeriyor. ABD Başkanı’nın Irak vatandaşlarına vize uygulamasının durdurulması kararına karşı, Irak da o ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurabilir. Eğer Irak ABD’ye böyle bir misillemede bulunursa, çok zarar göreceğiz çünkü Irak’ta IŞİD’e karşı yürüttüğümüz savaşta, çok sayıda Amerikan askeri bize destek oluyor, burada çok sayıda Amerikalı diplomat ve işadamı bulunuyor. Aynı şekilde bizim de ABD’de eğitim gören öğrencilerimiz var onlar da zarar görecekler"

MEKTUP, TRUMP'A SUNULACAK

Iraklı parlamenterin verdiği bilgilere göre, Irak Parlamentosu ve Amerikan Kongresi Dostluk Komisyonu Washington’ı ziyaret ederek vize kararıyla ilgili Irak Parlamentosu tarafından hazırlanan mektubu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu Danışmanı Velid Fars’a sunacak.

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