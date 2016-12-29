Irak'tan Rusya-Türkiye-İran üçlüsü çıkışı

Rus medyasına konuşan Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Suriye'de ateşkesin sağlanması için arabuluk yapan Türkiye, Rusya ve İran üçlüsünün arasına katılmak istediklerini belirtti.

Irak'la Suriye'nin komşu olduğunu ve Irak'ın Rusya ve İranla iyi ilişkilerini sürdürdüğünü vurgulayan Caferi, "bu fikir tartışılıyor ve genel fayda bakımından fikri destekliyoruz. Arabuluculuk yapıyoruz, zira Suriye'de istikrarın sağlanması bize de etki ediyor. DAEŞ, Irak'a Suriye'den geldi. Dolayısıyla Suriye'de normalleşme sadece Suriye krizini değil, Irak krizini de çözecek" ifadelerini kullandı.