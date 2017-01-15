İRAN 48 SAATTE 20 KİŞİYİ İDAM ETTİ

İran 48 saatte 20 kişiyi idam etti

İran İnsan Hakları Aktivistleri'nin yayın organı Herana, İran'da 2 günde 20 mahkumun uyuşturucu, hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlamalarla idam edildiğini duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kereç kentindeki Recaişehr zindanında dün gerçekleşen idamlarda uyuşturucu, silahlı gasp ve adam öldürme suçlamasıyla 16 kişi idam edilirken, aynı gün 2 kişi uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Reşt kenti Lakan Merkez Hapisanesi'nde, bugün ise bir kişi, adam öldürme suçundan Hemedan Merkez Hapishanesi'nde, Kerman kentindeki Şehab zindanında da adam öldürme suçundan bir kişi idam edildi.

Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına göre, İran'da 2015 yılında büyük çoğunluğu uyuşturucuyla ilgili suçlardan olmak üzere 977 kişi idam edildi.

AA
814
Rıdvan Dilmen'den Rodrigues'e övgüRıdvan Dilmen'den Rodrigues'e övgü
Kur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklamaKur'an Kursu'ndaki dayak skandalına açıklama
Dövizdeki artışın sebebi ne ?Dövizdeki artışın sebebi ne ?
CHP'li vekillerden gece yarısı eylemiCHP'li vekillerden gece yarısı eylemi
Taksicilere sahte para operasyonuTaksicilere sahte para operasyonu
Hakkari kötü imajından böyle kurtulacakHakkari kötü imajından böyle kurtulacak
Başbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklamasıBaşbakan Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Anayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinin 16. maddesi kabul edildi
Terlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdiTerlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS