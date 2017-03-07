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İRAN BOTLARINDAN ABD KEŞİF GEMİSİNE ÖNLEME

İran botlarından ABD keşif gemisine önleme

Pentagon, İran botlarının, ABD'nin askeri keşif gemisine önleme yaptığını açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hürmüz Boğazı'nda İran botlarınca, ülkenin "USS Invincible" askeri keşif gemisine yönelik önleme yapıldığını bildirdi.

Pentagon, denizaltı füze tespit radarlarıyla donanımlı gemiye, boğazdan geçtiği sırada İran Devrim Muhafızlarına ait hücumbotlarca önleme yapıldığını ve geminin rotasını değiştirmeye zorlandığını açıkladı.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, önlemenin "güvenli ve profesyonel olmayan bir yakınlaşma" olduğunu söyledi.

Geminin kendisini daha da tehlikeye atmamak için yolunu değiştirdiğini ifade eden Davis, botların gemiye 550 metreye kadar yaklaştığını bildirdi.

Botlarla iletişime geçilmeye çalışıldığını ancak yanıt alınamadığını dile getiren Davis, "USS Invincible"a olay sırasında İngiliz Kraliyet Donanması gemilerinin eşlik ettiğini kaydetti.

Davis, "USS Invincible" gemisinin, iki gün önce de Umman Körfezi'nde bir İran firkateyni tarafından 150 metreye kadar yaklaşılmak suretiyle taciz edildiğini bildirdi.

Bunun da "profesyonel olmayan bir yaklaşma" olduğunu belirten Davis, ancak firkateyn Amerikan gemisiyle paralel hareket ettiğinden bunu "güvenli olmayan bir yaklaşma" şeklinde nitelemediğini söyledi.

AA
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