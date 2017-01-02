İran, Irak'ın elektriğini kesti

Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab Muderis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İran, Irak'ın biriken, yaklaşık 1 milyar dolarlık, borcundan dolayı 5 ana hatla verdiği bin 200 megavat elektriği tamamen kesti." ifadelerini kullandı.

Elektriğin tamamen kesilmemesi için Irak Maliye Bakanlığıyla görüştüklerini belirten Muderis, "İran'a daha önce 100 milyon dolarlık borç ödemesi yapıldı. Ancak biriken borç için herhangi bir kaynak temin edilmedi." dedi.

İran, 27 Temmuz 2016 tarihinde, Irak'ın biriken borcunu ödememesinden dolayı geçici bir süreliğine "Hürremşehr-Basra ve Kerhat el-Emar hattı" üzerinden verdiği elektriği kesmişti.