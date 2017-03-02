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İRAN'DA BAŞKENT DEĞİŞİYOR MU ?

İran'da başkent değişiyor mu ?

İran'da 73 milletvekili, ülkenin başkentinin başka bir şehre taşınması için destek istedi.

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İran meclisinden 73 milletvekili, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'den başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınmasını öngören planın uygulanmasına destek istedi.

İran Meclis Haber Ajansı'na konuşan milletvekili Ebulfazl Ebuturabi, Tahran'ın kalabalık nüfusu, hava kirliliği, trafik yoğunluğu ve deprem riski gibi nedenler göz önüne alınarak hazırlanan ve Aralık 2013'te mecliste onaylanan tasarının uygulanmasını isteyen 73 milletvekilinin Hamaney'e mektup yazdığını söyledi.

Tahran'da ocak ayında 26 kişinin hayatını kaybettiği Plasko İş Merkezi'nde çıkan yangına işaret eden Ebuturabi, "Bu olay Tahran'da şehircilik açısından tehlike çanlarının çaldığını gösterdi. Vekillerin Ayetullah Hamaney'e hitaben kaleme aldığı mektupta, liderin başkentin taşınması için yetkililere gerekli yönlendirmeyi yapması talebinde bulunuldu." dedi.

İranlı milletvekili, "Plasko hadisesi Tahran'ın bu tür olaylara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Bu durumun başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınması konusundaki planın gerekliliğini de ortaya koyduğunu belirten Ebuturabi, "Bir önceki meclis döneminde ülkenin siyasi ve yönetim başkentinin taşınması hakkındaki tasarı kabul edilmişti. Buna rağmen Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) şu ana kadar bu tasarının uygulanmasına gerekli önemi vermedi." ifadelerini kullandı.

İran'da başkentin, 16 milyon nüfusa sahip Tahran'dan başka bir şehre taşınmasına yönelik tasarı, 25 Aralık 2013'te 290 sandalyeli mecliste 110 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Plan çerçevesinde oluşturulan konsey, başkent için "en iyi alternatifin neresi olacağı" konusunda çalışmalar yürütüyor.

AA
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