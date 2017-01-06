SON DAKİKAİZMİR'DEKİ HAİN SALDIRININ TALİMATINI ONLAR VERMİŞ !
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İRAN'DA DEPREM CAN ALDI !

İran'da deprem can aldı !

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İran'ın güneyindeki Fars eyaletine bağlı Honc ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Honc ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 06.03'te (TSİ 05.33) meydana geldi. Depremin yerin 4 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

İran medyasında yer alan haberlerde, depremde ilk belirlemelere göre bir evin yıkılması sonucu Afganistan uyruklu dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı belirtildi.

AA
605
İzmir'de teröristler böyle öldürüldüİzmir'de teröristler böyle öldürüldü
Tek yumurta ikizleri aynı erkekle evleniyorTek yumurta ikizleri aynı erkekle evleniyor
İzmir'deki patlama anı kameradaİzmir'deki patlama anı kamerada
Aç kalan kurtlar köpekleri yediAç kalan kurtlar köpekleri yedi
Öldürdüğü eşinin cesedini getirdiÖldürdüğü eşinin cesedini getirdi
Tokat'ta Reina saldırganı alarmı !Tokat'ta Reina saldırganı alarmı !
Erdoğan müjdeyi verdi ! 15 Ocak'a kadar ücretsizErdoğan müjdeyi verdi ! 15 Ocak'a kadar ücretsiz
Kar yiyip ateş yakarak hayatta kaldılarKar yiyip ateş yakarak hayatta kaldılar
İzmir'deki patlamadan ilk görüntülerİzmir'deki patlamadan ilk görüntüler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS