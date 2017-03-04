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İRAN'DA 'EHL-İ SÜNNET'E HAKARETE' SORUŞTURMA TALEBİ

İran'da 'Ehl-i Sünnet'e hakarete' soruşturma talebi

İran Meclisi Ehl-i Sünnet Fraksiyonu milletvekilleri, dört halifeye ve Ehl-i Sünnet mukaddesatına hakaret ettiği gerekçesiyle muhafazakar vekil Kuddusi hakkında soruşturma açılmasını istedi.

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İran Meclisi Ehl-i Sünnet Fraksiyonu milletvekillerinin, "Ehl-i Sünnet'in büyüklerine hakaret ettiği" gerekçesiyle Meşhed milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi hakkında soruşturma açılması talebinde bulunduğu bildirildi.

İran İşçi Haber Ajansının (ILNA) haberine göre, Ehl-i Sünnet Fraksiyonu milletvekilleri, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdıkları mektupta, Meşhed kentindeki cuma hutbesi öncesi yaptığı konuşma nedeniyle Kuddusi'ye tepkilerini ifade etti.

Mektupta, Meşhed milletvekili Kuddusi'nin dört halife ve Ehl-i Sünnet'in mukaddesatına yönelik iftira ve hakaretle bulunduğu belirtildi.

Kuddusi'nin Ehl-i Sünnet'in mukaddesatına yönelik hakaret içerikli ifadelerinin ülkenin çıkarlarıyla örtüşmediği vurgulanan mektupta, söz konusu ifadelerin Sünni ve Şii Müslümanların arasında ihtilafa neden olacağı ve Hazreti Muhammed'in öğretilerine aykırı olduğu ifade edildi.

Mektupta, ayrıca Kuddusi hakkında Meclis Başkanlığı tarafından soruşturma açılması ve soruşturmanın sonucunun da kamuoyuyla paylaşılması gerektiği kaydedildi.

AA
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