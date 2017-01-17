İRAN'DA ŞAŞIRTAN UYGULAMA: UÇAKLA TÜRBE TAVAFI

İran'da şaşırtan uygulama: Uçakla türbe tavafı

İran'ın Fransa merkezli AIRBUS şirketinden aldığı A321 tipi yolcu uçağı, Şiilerce kutsal kabul edilen İmam Rıza Türbesi'ni tavaf etti.

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İran Hava Yolları (İran Air) Şirketi'ne ait sosyal paylaşım sitesi Telegram'da yayınlanan habere göre, şirketin Fransa merkezli AIRBUS şirketinden aldığı A321 tipi yolcu uçağı bir grup yolcusuyla birlikte ilk seferini Meşhed kentine düzenledi.

Yine şirketin Telegram sitesinde, uçağın havadan İmam Rıza Türbesi'ni tavaf ettiği radar sistemi görüntülerine yer verildi.

Ülkede, şirketlerin filolarına kattıkları yeni uçaklarının ilk seferini Meşhed'e düzenlemeleri ve İmam Rıza türbesini tavaf ettirmelerinin bir gelenek olduğu belirtiliyor.

İran Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kasımi, 38 yıl aradan sonra birinci el olarak satın alınan Airbus A321 tipi ilk yolcu uçağının Şiilerce kutsal kabul edilen Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ni havadan 'tavaf' edeceğini söylemişti.

AA
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