İRAN'DAN ABD YAPTIRIMLARINA 'FÜZELİ' CEVAP!

İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap!

İran ABD'nin yaptırım kararlarına füzeyle karşılık verdi. Bir Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın düşmanlarının hata yapmaları halinde, tepelerine füze yağdıracaklarını söyledi.

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İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI
AFP'nin haberine göre, İran bugünkü Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi. Tatbikatın, İran'ın, "tehditlere ve küçük düşürücü yaptırımlara" karşı hazır olduğunu göstermek için düzenlendiği ifade edildi.

İran'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerden Semnan'da düzenlenecek tatbikatta, kısa menzilli füzeler deneneceği açıklandı.

"Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatının beş gün süreceği duyuruldu.

"TEPELERİNE FÜZE YAĞAR"
Associated Press'in haberine göre, Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Emir Ali Hacızade, İran'ın düşmanlarının yanlış bir adım atmaları halinde, "tepelerine" füze yağdıracaklarını söyledi.

General Hacızade, "Eğer düşman çizgiyi aşarsa, füzelerimiz tepelerine iner" dedi.

Hürriyet
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