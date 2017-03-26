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İRAN'DAN ABD'Lİ ŞİRKETLERE YAPTIRIM KARARI

İran'dan ABD'li şirketlere yaptırım kararı

İran, 15 ABD'li şirkete yaptırım uygulayacağını bildirdi.

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İran Dışişleri Bakanlığı, "İsrail ve terörizme destek verdiği" gerekçesiyle 15 ABD'li şirkete yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, ABD tarafından tek taraflı olarak İran'la irtibatlı şahıs ve şirketlere uygulanan ambargonun uluslararası kurallar ve İran'la varılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) aykırı olduğu belirtildi.

İsrail'de güvenlik, silah ve inşaat alanında faaliyet gösteren ABD'li 15 şirketin, 21 Mart 2017'den itibaren İran'ın yaptırım listesine girdiği aktarılan açıklamada, söz konusu firmalarla ticari ilişkinin yasaklandığı ve yetkililerine veya onlarla irtibatlı kimselere vize verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ve terörizme destek verdikleri" gerekçesiyle yaptırım uygulanacak ABD'li 15 şirketten bazıları Bent Tal, United Technologies Products, ITT Corporation, Raytheon, Re/Max Real Estate, Magnum Research Inch., Oshkosh Corporation, Kahr Arms ve Elbit System şeklinde sıralandı.

Öte yandan İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaeddin Burucerdi, Meclis'in açılış oturumunda, ABD ordusu ve CIA’nın terörist olduklarına dair iki tasarının öncelikli olarak ele alınacağını söyledi.

AA
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