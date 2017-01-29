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İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME !

İran'dan ABD'ye misilleme !

İran Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.

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İran, ABD Başkanı Donald Trump’ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişini durduran kararnamesi yürürlükten kaldırılana kadar Amerikan vatandaşlarının İran'a girişinin yasaklanacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran, vatandaşlarının haklarını korumak için ABD'nin İran vatandaşlarına yönelik hakaret içerikli sınırlamaları kaldırılana kadar mütekabiliyet esasına göre hareket edecektir." denildi.

Açıklamada, "ABD'nin Müslümanların bu ülkeye seyahatlerini kısıtlama kararı üç aylık geçici bir süre için geçerli olsa da İslam ülkelerine özellikle de İran halkına bir hakarettir. ABD yönetiminin kararı her ne kadar terörle mücadele ve Amerikan halkının güvenliğini sağlama iddialarına dayandırılsa da aşırılık yanlıları ve onların destekçilerine büyük bir 'hediye' olarak tarihe geçecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına 90 günlük vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesini cuma günü imzalamıştı."Yabancı teröristlerin ABD'ye girişinden ülkeyi korumak" başlıklı kararname ile birlikte tüm göçmen kabul işlemleri de 4 aylığına askıya alınmıştı.

AA
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