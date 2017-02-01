İran'dan ABD'ye uyarı !

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin vize yasağına tepki göstererek, Trump yönetiminin siyaset konusunda "acemi" olduğunu söyledi Ruhani, Trump için, "Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye ziyaretlerini geçici olarak yasaklayan kararnameyle ilgili konuştu.

Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnamede İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den gelenlerin en az 90 gün ülkeye girişi yasaklanırken, mültecilerin kabulü 4 ay, Suriyeli mültecilerin kabulü ise tamamen durdurulmuştu.

TRUMP ACEMİ BİR LİDER

Ruhani, "Bugün halkları ayırma günü değildir. Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyaset arenasına yeni girmiş kişilerin yapacağı bir iştir. Bunlar siyasete yeni girmiş kişilerdir. Başka bir alemden siyaset alemine girdiler. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak." diye konuştu.

İran, Trump'ın kararnamesine karşı hukuki, siyasi ve karşılıklı önemler alacağını bildirdi.