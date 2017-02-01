İRAN'DAN ABD'YE UYARI !

İran'dan ABD'ye uyarı !

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin vize yasağı hakkında çok sert uyarılarda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin vize yasağına tepki göstererek, Trump yönetiminin siyaset konusunda "acemi" olduğunu söyledi Ruhani, Trump için, "Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye ziyaretlerini geçici olarak yasaklayan kararnameyle ilgili konuştu.

Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnamede İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'den gelenlerin en az 90 gün ülkeye girişi yasaklanırken, mültecilerin kabulü 4 ay, Suriyeli mültecilerin kabulü ise tamamen durdurulmuştu.

TRUMP ACEMİ BİR LİDER

Ruhani, "Bugün halkları ayırma günü değildir. Diğer milletlerin vizelerini iptal etmek siyaset arenasına yeni girmiş kişilerin yapacağı bir iştir. Bunlar siyasete yeni girmiş kişilerdir. Başka bir alemden siyaset alemine girdiler. Dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi çok zaman alacak ve bu ABD'ye çok şeye mal olacak." diye konuştu.

İran, Trump'ın kararnamesine karşı hukuki, siyasi ve karşılıklı önemler alacağını bildirdi.

224
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Morgda özçekime soruşturma !Morgda özçekime soruşturma !
Ankara'da hareketli saatler ! "Dur" ihtarına uymadı...Ankara'da hareketli saatler ! "Dur" ihtarına uymadı...
CHP'li Yılmaz'dan Suriye isyanı: Mehmedimiz şehit olurken...CHP'li Yılmaz'dan Suriye isyanı: Mehmedimiz şehit olurken...
Şanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kazaŞanlıurfa'da 30 araçlı zincirleme kaza
Trump'ın kararı NBA'i karıştırdıTrump'ın kararı NBA'i karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS