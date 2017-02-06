İRAN'DAN ABD'YE YAPTIRIM CEVABI !

İran'dan ABD'ye yaptırım cevabı !

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar sonrası İran'dan yanıt gecikmedi.

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ABD'de yeni Başkan Donald Trump hükümeti, Cuma günü duyurduğu bir kararla İran'a karşı "ilk adımlar" olarak değerlendirdiği yeni yaptırımlar açıklarken, İran da bu yaptırımlara karşılık vereceğini belirtti.

ABD'nin 25 kişi ve kuruma yönelik yaptırımları, Tahran'a karşı daha agresif bir tutum sergileyeceğini söyleyen Trump tarafından atılan ilk adım.
 
Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn Cuma günü yaptığı açıklamada, "Trump hükümeti, İran'ın çıkarlarımızı tehdit eden provokatif hareketlerine daha fazla hoşgörü göstermeyecek" dedi.
 
Yaptırımların uygulanacağı kurum ve kişiler, Amerikan finansal sistemine erişemeyecek veya Amerikan şirketleriyle anlaşmalar yapamayacak, ayrıca ikincil yaptırımlara da uğrayacak.
 
 İkincil yaptırımlar, yabancı şirketlerin ve şahısların, yaptırıma maruz kalan İran şirketleriyle anlaşma yapması halinde ABD tarafından kara listeye alınma riskini getiriyor.
 
YASAL SINIRLAMALAR GETİRİLECEK
 
İran tarafından yapılan açıklamada ise ABD'nin bu yeni yaptırımlarının yasadışı olduğu ve kendilerinin de "bölgesel terörist gruplara" yardım eden ABD'li kişi ve kurumlara yönelik yasal sınırlamaların getirileceği belirtildi.
 
İran devlet televizyonunun dışişleri bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberde, "Yeni yaptırımlar ... ABD'nin taahhütleri ve İran ile diğer altı ülke tarafından varılan nükleer anlaşmayı tanıyan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 numaralı tasarısıyla aynı çizgide değil" denildi.
 
İran ayrıca, "ABD yaptırımlarına cevap olarak İran, bölgesel terör gruplarına yardım eden veya bu grupları kuran bazı ABD'li kişiler ve kurumlara yönelik yaptırım uygulayacak" dedi.

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