İran'dan Erdoğan açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kasımi, son günlerde Tahran-Ankara arasında yaşanan gerginliğin ardından iki ülke cumhurbaşkanının Pakistan'daki zirve vesilesiyle bir araya gelmesinin ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından "önemli ve yapıcı" bir adım olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Behram Kasımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 1 Mart'ta Pakistan'da gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi sırasında yaptıkları ikili görüşmeyi değerlendirdi.

İranlı Sözcü, "Türkiye'deki darbe girişimi sonrası üst düzeyli temaslarda bir boşluk oluştu. İki ülke makamları arasında son zamanlarda yaşanan gerginliğin ardından liderler seviyesinde yapılan bu görüşme önemli ve büyük ölçüde yapıcı ve yararlı oldu" diye konuştu.

MEDYAYA KONUŞMADAN SORUNLAR ELE ALINACAK

Kasımi, "Varılan mutabakatla, iki ülke yetkilileri bundan sonra medyaya konuşmadan önce yapabilecekleri görüşmelerle sorunları ele alacak" dedi.

İki liderin görüşmesini "zamanında" ve "yerinde" bir görüşme olarak yorumlayan İranlı Sözcü, " İkili ve bölgesel bazda bazı konularda mutabakata varıldı. Bu, tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor. Fakat mevcut atmosferde sırf iki liderin bir araya gelmesi bile önemli bir gelişme " açıklamasında bulundu.