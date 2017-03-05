  • Barzani PKK'ya ağlıyor
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ateş püskürdü
  • İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 9 Mart 2017
  • Düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu ! İade edilecek mi ?
  • Günlük kiralık evde dehşet !
CANLI MAÇFENERBAHÇE - OSMANLISPOR / KADIKÖY'DE MÜTHİŞ MAÇ

İRAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

İran'dan Suriye açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye sorunun çözümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye sorunun çözümüne yönelik İran, Türkiye ve Rusya'nın başlattığı görüşmelerin nihai sonuca varmasını umut ettiğini söyledi ve toprak bütünlüğü vurgusu yaptı.

Ruhani, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Tahran'a gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye sorununun ancak siyasi yöntemlerle çözülebileceğini ifade etti.

Ruhani, "Suriye konusunda İran, Türkiye ve Rusya'yla birlikte yürüttüğümüz çabaların sonuç vermesini, Astana'dan başlayan sürecinin nihai sonuca varmasını umut ederiz. Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli. Sorunlar siyaset içinde ve diyalog yöntemleriyle halledilmeli" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'yla gerçekleşen müzakerelerde bölge ülkeleriyle yapılan üçlü işbirliğini de ele aldıklarını kaydeden Ruhani, "İran-Azerbaycan-Türkiye ve İran-Azerbaycan-Rusya üçlüsü arasında güzel adımlar atılıyor, İran-Azerbaycan-Gürcistan üçlüsü arasında da iyi adımların atılmasını takip ediyoruz" dedi.

İlham Aliyev, üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyet eşliğinde bu sabah İran'a geldi.

DHA
466
-
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalogBaşbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Hatay'da düşen enkazına ulaşıldıHatay'da düşen enkazına ulaşıldı
Galeride kaybolan para 10 gündür sahibini bekliyorGaleride kaybolan para 10 gündür sahibini bekliyor
Sinan Oğan'dan saldırı sonrası ilk açıklamaSinan Oğan'dan saldırı sonrası ilk açıklama
Tuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladıTuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladı
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS