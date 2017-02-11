  • Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''
  • YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da
  • Türk kızı Talya’ya, BM Genel Kurulu’nda alkış yağmuru
  • 750 bin esnafa vergi affı müjdesi
  • Feyzioğlu: ''Cumhurbaşkanı talimat verseydi...''

İRAN'DAN SURİYE'DE KRİTİK BİR HAMLE DAHA

İran'dan Suriye'de kritik bir hamle daha

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, Suriye'de ihtiyaç duyulması halinde İran hava sahasının Rus savaş uçaklarına açılabileceğini duyurdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Suriye'de ihtiyaç duyulması halinde İran hava sahasının Rus savaş uçaklarına açılabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Şemhani, ülkesinin Rusya ile Suriye konusunda her türlü iş birliğine açık olduğunu belirtti.

Tahran ve Moskova arasındaki ilişkileri "tamamen stratejik" diye niteleyen Şemhani, "Suriye’de teröre karşı mücadele, İran ve Rusya tarafından kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İhtiyaç duyulması halinde Rus savaş uçaklarına Suriye’deki kara operasyonunu destekleme amaçlı İran hava sahasını kullanma izni verilebilir." dedi.

Tahran yönetimi, Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Rusya'ya 7 Ekim 2015'te hava sahasını açmıştı. Rusya bu sayede Suriye'deki hedefleri Hazar Denizi üzerindeki savaş gemilerinden fırlattığı füzelerle vurmuştu. İran, 16 Ağustos 2016'da ise ülkenin batısındaki Hemedan Şehit Nuje Hava Üssü'nü bir haftalığına Rus uçaklarının kullanımına açmıştı. Rusya, Hemedan'daki üsten kaldırdığı uçaklarıyla Suriye'de saldırılar gerçekleştirmişti.

AA
245
Erdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktıErdoğan imzayı atar atmaz sahaya çıktı
Gül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklamaGül'den son ihraçlarla ilgili çarpıcı açıklama
Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''Bozdağ: ''Yasa değişikliği geliyor''
14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma14 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında ilginç savunma
Düğündeki 1 dolar 103 gün sonra tahliye ettirdiDüğündeki 1 dolar 103 gün sonra tahliye ettirdi
Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !Esrarengiz köpüğün sırrı çözüldü !
İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !
İşte AK Parti'nin referandum şarkısı: Tabi ki Evetİşte AK Parti'nin referandum şarkısı: Tabi ki Evet
Karayılan'dan katliam talimatı !Karayılan'dan katliam talimatı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS