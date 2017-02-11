İran'dan Suriye'de kritik bir hamle daha

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Suriye'de ihtiyaç duyulması halinde İran hava sahasının Rus savaş uçaklarına açılabileceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Şemhani, ülkesinin Rusya ile Suriye konusunda her türlü iş birliğine açık olduğunu belirtti.

Tahran ve Moskova arasındaki ilişkileri "tamamen stratejik" diye niteleyen Şemhani, "Suriye’de teröre karşı mücadele, İran ve Rusya tarafından kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İhtiyaç duyulması halinde Rus savaş uçaklarına Suriye’deki kara operasyonunu destekleme amaçlı İran hava sahasını kullanma izni verilebilir." dedi.

Tahran yönetimi, Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Rusya'ya 7 Ekim 2015'te hava sahasını açmıştı. Rusya bu sayede Suriye'deki hedefleri Hazar Denizi üzerindeki savaş gemilerinden fırlattığı füzelerle vurmuştu. İran, 16 Ağustos 2016'da ise ülkenin batısındaki Hemedan Şehit Nuje Hava Üssü'nü bir haftalığına Rus uçaklarının kullanımına açmıştı. Rusya, Hemedan'daki üsten kaldırdığı uçaklarıyla Suriye'de saldırılar gerçekleştirmişti.