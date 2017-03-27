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İRAN'DAN TÜRKİYE HAKKINDA KÜSTAH SÖZLER

İran'dan Türkiye hakkında küstah sözler

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın İran’a dair sözlerine karşılık yazılı açıklama yaptı.

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Tahran yönetimi ayrıca “İran'dan 3 milyon mülteci Türkiye'ye gelebilir” diyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ı da sert ifadelerle hedef aldı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran konusundaki sözlerini “ kabul edilemez” olarak nitelendirerek, Ankara’yı komşularıyla ilgili “yayılmacı ve müdahaleci” politika yürütmekle suçladı.

Açıklamada, “ Erdoğan’ın İran konusunda kullandığı ifadeler, kabul edilebilir değil. Maalesef Türk yetkililerin, komşularına yönelik temelsiz, müdahaleci ve sorun yaratacak açıklamaları devam ediyor. Ankara, başkalarını suçlayarak ve hayali iddialarını tekrarlayarak komşuları konusunda izlediği yayılmacı ve müdahaleci tavrını izah etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü İstanbul’da düzenlenen Tatlı Dil Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Irak'ta mezhep gerilimi yükseliyor. Irak'taki olay aynı zamanda mezhep geriliminden dinamizmini alan aslında bir ırkçılıktır, o da İran'ın adeta kendi o tarihten gelen ırkçılığını bölgede yayılmacı politikalarıyla geliştirmesidir” ifadelerini kullanmıştı. 

VEYSİ KAYNAK’IN SÖZLERİ “TUHAF”

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın dün CNN Türk’te yaptığı İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebileceği söylemi “alakasız ve tuhaf ” diye yorumlandı. 

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