İran'dan Türkiye'ye sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran'ı eleştirdiği konuşmaya İran Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İran'ı mezhepçilikle eleştirdiği sözlerine sert tepki gösterdi. Açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Çavuşoğlu'nun sözlerini yapıcılıktan uzak olarak tanımladı.

Kasımi, bölgede 'gerilimi artıranların oynadıkları kanlı oyunların sorumluluğundan kaçamayacaklarını' iddia etti.

"İran, bölgesel politikaları her ülkenin ve komşularının istikrarını korumak için politika yapar ve yapacaktır" diyen Kasımi, dünyadaki pek çok ülkenin İran'ın politikalarını izlediğini ve bu tavrını desteklediğini ekledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, İran'ın bazı eylemlerinin bölgedeki istikrarın altını kazıdığını kaydetmiş "İran Suriye ve Irak'ı Şii yapmak istiyor" demişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran'ın bölgenin istikrarı ve güvenliği için bu tür eylemlerini sonlandırması konusunda çağrıda bulunduklarını ifade etmişti.