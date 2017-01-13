İRAN'DAN TÜRKİYE'YE TERÖR MESAJI

İran'dan Türkiye'ye terör mesajı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye'deki terör saldırısı ile ilgili taziye mesajında ''Türkiye’yle birlikte terörü ortadan kaldırmayı temenni ederim'' dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’deki terör saldırılarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileyerek, “ Türkiye ve İran’ın ortak çabasıyla terörün ortadan kaldırılmasını temenni ederim” dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Racep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Ruhani, dün yaptıkları telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri ele aldı. Suriye’de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ruhani, “Hepimiz bu ateşkesin devam etmesi için çaba göstermeliyiz. Şüphesiz Ankara, Moskova ve Tahran arasında yapılan yakın işbirliği bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çok önemlidir” diye konuştu.

'TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Suriye gündemiyle Astana’da düzenlenecek müzakerelere değinen Ruhani, Türkiye ve İran’ın işbirliği ile göreceli de olsa Suriye ve bölgede istikaların sağlanmasını umut ettiklerini söyledi.

“Bölgedeki tüm terör örgütleri ortak düşmanımızdır” diyen Ruhani, “Tüm terör örgütleriyle mücadele etmeyi hedefliyoruz” diye kaydetti.

ERDOĞAN: ATEŞKES TEMELLERİNİN GÜÇLENMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ

Görüşmede Erdoğan, İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani’nin ölümü dolayısıyla İran milleti ve devletine taziyelerini ileterek, Rafsancani’nin Ankara-Tahran ilişkilerini güçlendirmek için büyük çaba sarf ettiğinin altını çizdi.

İki ülkenin ortak işbirliği ile bölgedeki terörist grupları yok etmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Türkiye ve İran’ın bölgede büyük sorumlulukları bulunmaktadır” dedi.

Suriye’deki ateşkese değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hepimiz ateşkes temellerinin güçlenmesi için çaba göstermeliyiz” ifadesini kullandı.

DHA
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