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İRAN'DAN VATANDAŞLARINA TÜRKİYE'YE GİTMEYİN UYARISI

İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye gitmeyin uyarısı

İran, Türkiye-Hollanda krizinde tarafını belli etti.

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Türkiye'nin Hollanda ve Almanya ile yaşadığı krizi fırsat bilen İran, Türkiye'ye karşı cephe aldı. İranMeclis Başkanı Ali Laricani, Ankara'dan son zamanlara İran'a yönelik yapılan bazı açıklamaların komşuluk ilişkilerine yakışmadığını ileri sürerek, "Türkiye'den kullandığı söylemlerde titiz olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu ve vatandaşlarına, 'Türkiye'ye gitmeyin' çağrısı yaptı.

İRAN'IN SOĞUKKANLI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Laricani, Ankara'dan yapılan eleştirel açıklamalar konusunda İran'ın " soğukkanlı davrandığını" söyledi.

Laricani, "Son zamanlarda Ankara'dan yapılan bazı açıklamalar komşuluk ilişkilerine yakışmıyor. Türkiye'den İran'la ilgili tutumu ve kullandığı söylemler konusunda titiz olmasını bekliyoruz. İranbu konuda soğukkanlı davranıyor" diye konuştu.

"GEREKLİ OLMADIKÇA TÜRKİYE'YE GİTMEYİN"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'ye seyahat edilmemesi için yapılan uyarıyı da değerlendiren Laricani, "Kendi halkımızın can güvenliği korumak ve dikkatli olmaları için uyarılar yapmak zorundayız" diye konuştu.

"Türkiye'nin bazı yerlerinde kaygı verici eylemlerin olduğunu" öne süren Laricani, "Bu ülkedeki terör sorunlarının azalmasını ve şartların normale dönmesini umut ederiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve bazı milletvekilleri, son günlerde yaptıkları açıklamalarla, ülkedeki 14 günlük Nevruz tatilleri kapsamında gerekli olmadığı sürece Türkiye'ye seyahat edilmemesi çağrısında bulundu.

Tahran yönetimi buna gerekçe olarak Türkiye'deki güvenlik koşulları ve yurttaşlarına yönelik Türkiye'de uygulanan kötü muameleyi gösteriyor.

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