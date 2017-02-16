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İRAN'DAN ZENCANİ'NİN İDAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama

Yolsuzluktan hüküm giyen İranlı işadamı Babek Zencani hakkında verilen idam kararının zimmetindeki paraları geri vermeden uygulanmayacağı açıklandı.

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Babek Zencani'nin zimmetindeki paraları geri vermeden idam edilmeyeceği açıklaması İranlı başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri'den geldi.

Başsavcı Muntazeri, "Zencani hakkında verilen hüküm kesindir. Ancak çaldığı ve büyük bölümü yurtdışında tutulan paralar geri gelmeden karar uygulanmayacak" dedi.

Aralık 2013'te tutuklanan Babek Zencani yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırmaktan idam cezasına mahkum edilmişti.

NTV
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