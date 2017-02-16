İran'dan Zencani'nin idamıyla ilgili açıklama

Babek Zencani'nin zimmetindeki paraları geri vermeden idam edilmeyeceği açıklaması İranlı başsavcı Muhammed Cafer Muntazeri'den geldi.



Başsavcı Muntazeri, "Zencani hakkında verilen hüküm kesindir. Ancak çaldığı ve büyük bölümü yurtdışında tutulan paralar geri gelmeden karar uygulanmayacak" dedi.



Aralık 2013'te tutuklanan Babek Zencani yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırmaktan idam cezasına mahkum edilmişti.