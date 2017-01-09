İran'ı çatışma mı bekliyor ?

Mayıs sonunda İran’da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. İran, Rusya ile Ortadoğu'daki işbirliğini yeni bir boyuta taşıyarak uluslararası arenada yeniden söz sahibi olmak istiyor fakat seçim sürecinde stratejistlere göre işler biraz karışacak gibi. Hem Ortadoğu açısından hem de Avrupa'nın İslamofobik söylemlerinin tekrar seçim kampanyası malzemesi yapılması açısından.

Örneğin, İran tarafından bakıldığında, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İran'ın, ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmayı feshetmesine izin vermeyeceğini söylemişti fakat Stratejist Abdullah Çiftçi'ye göre Ruhani, seçim kampanyalarında "Şeytan Amerika" söylemlerini tekrar gün yüzüne çıkaracak.



“İRAN’DA İÇ KARGAŞA OLMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Avrupa’da 2017’de Fransa, Almanya, Hollanda da seçim var. Ayrıca İran’da da seçim var. İran seçiminde hem Hamaney/Devrim Muhafızları tarafı hem de Ruhani tarafı seçim stratejisini “oy kaygısı” ile geleneksel olarak “Şeytan Amerika” söylemi üzerinden yürütecek. Trump, seçim kampanyasında İran ile yapılan Nükleer Anlaşmayı iptal edeceği sözünü vermişti. İran’ın seçim sürecinde ABD ile İran arasında yeni bir gerginlik söz konusu olabilir. Almanya, Fransa ve Hollanda seçim sürecinde de “İslamofobik” söylemler ağır basacak. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını söylemesi de bölgede ayrı bir fay hattı. Bu süreçte İran’da Devrim Muhafızları ile Ruhani grubu arasında ciddi bir çatışma, darbe ve iç kargaşa olma ihtimali yüksek.