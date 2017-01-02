İRANLI KOMUTAN SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Kalizade, Suriye'deki çatışmalarda öldürüldü

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Fars Haber Ajansına göre, 1980-1988'deki İran-Irak savaşında da yer alan Kalizade, Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Suriye'deki bazı yerel kaynaklar ise Kalizade'nin tuğgeneral rütbesinde olduğunu ve rejim güçlerinin muhalifleri kuşattığı Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'nde meydana gelen çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplar, Barada Vadisi'ne son 2 haftadır şiddeti saldırılar gerçekleştiriyor.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde önceki gece muhalifler ve rejim güçleri arasında sağlanan ateşkesin en fazla ihlal edildiği bölgelerin başında Barada Vadisi geliyor. Rejim güçleri, ateşkese rağmen bölgeye yönelik saldırılarını durdurmadı. Rusya'nın girişimleri sonucu rejim güçleri saldırılarına dün geceden bugün 17.30 sularına kadar ara vermiş, ardından yeniden başlatmıştı.

Başkent Şam'ı besleyen ana su kaynakları, Barada Vadisi'nde bulunduğu için bölge rejim güçlerinin yoğun saldırılarına hedef oluyor.

AA
569
Cübbeli Ahmet'ten Reina açıklamasıCübbeli Ahmet'ten Reina açıklaması
5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı
Yaralananların çoğu o ülkelerden gelmişYaralananların çoğu o ülkelerden gelmiş
Reina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybettiReina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti
Saldırının ardında hangi örgüt olabilir?Saldırının ardında hangi örgüt olabilir?
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
Reina'nın sahibinden yeni açıklamaReina'nın sahibinden yeni açıklama
İstanbul polisini alarma geçiren ihbarİstanbul polisini alarma geçiren ihbar
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS