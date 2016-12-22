İRANLI KÜRTLER TEPKİ GÖSTERDİ !

İranlı Kürtler tepki gösterdi !

İranlı Kürtler kendilerine uygulanan politikalar nedeniyle Irak'ın kuzeyine göç etmeye başladı.

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İranlı Kürtler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin hakimiyetindeki bölgelere göç etmeye başladı. İran'da yaşayan muhalif Kürtler, İran rejiminin Kürtlere karşı 'terör' estirdiğini belirterek, Irak'ın kuzeyine gitmeye başladı.
 
Dün Erbil'de, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP), karargahı önünde iki patlama meydana geldi. İKDP, dün akşam saatlerinde meydana gelen iki patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MUHALİF KÜRTLER TASFİYE EDİLİYOR

İran'da yasaklı olduğu için ülkede faaliyet gösteremeyen İKDP'li yetkililer, saldırının arkasında İran'ın olduğundan şüphe duymuyor ve "Saldırıda İran'ın parmağı olduğundan şüphemiz yok. İran en başından bu yana bölgede kendisi gibi düşünmeyen Kürtleri tasfiye etmeye çalışıyor" ifadelerini kullanıyor.

Halit Azizi liderliğindeki İKDP, İran'da yasaklı olduğu için Irak'ın kuzeyinde siyasi faaliyetlerini yürütüyor. İKDP yöneticileri ve aileleri de Koye'deki karargahta ikamet ediyor.

KÜRTLERE KARŞI HAŞDİ ŞABİ’Yİ DESTEKLİYOR

'Gölge CIA' olarak bilinen düşünce kuruluşu Stratfor, İran Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP)'ne bağlı Kürt grupların İran'da güçleneceğini iddia etmişti. İran, bölgede güçlenen Kürt varlığını tehdit olarak gördüğü için Irak'ta da peşmerge güçlerine karşı finansal destek sağladığı Haşdi Şabi örgütünü kullanıyor.

Yeni Şafak
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