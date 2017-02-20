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İRANLI YANKESİCİLERİN YÖNTEMİ ŞOKE ETTİ

İranlı yankesicilerin yöntemi şoke etti

Uyuşturucu madde denetimi yapan polis gibi davranarak, turistlerin çantalarından yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 2 kadın ve 3 erkek şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da uyuşturucu madde denetimi yapan polis gibi davranarak, turistlerin çantalarından yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen, İran uyruklu 2 kadın ve 3 erkek şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de son günlerde turistlerin çantalarından polis yeleği giyen kişilerin yankesicilik yöntemiyle para çaldığı şikayetlerinin artması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, İran uyruklu kadın şüpheliler R.S.N, B.B. ile V. F, A.R.A, ve A.G'yi Fatih'te düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin polis yelekleriyle turistleri durdurup uyuşturucu madde araması yapacaklarını söyleyip, çantalarından paralarını çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İran uyruklu 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA
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