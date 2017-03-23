  • Sivillerin üzerine bomba yağdı: 200'den fazla ölü var
  • Avrupa Komisyonu Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı
  • Hollywood filminde inanılmaz Erdoğan detayı
  • Lise cinayetinin ardından satanist örgüt çıktı
  • İstanbul'da dev operasyon ! Giriş çıkışlar tutuldu
YEREL HABERLER
Van Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İRANLILAR ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

İranlılar esnafın yüzünü güldürdü

İran'daki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen İranlı turistler Van esnafını sevindirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen çok sayıda İranlı turist, Van'da esnafın yüzünü güldürdü.

Van'da alışveriş festivaline denk gelen nevruz tatili, Farsça duyurularla ürünlerini tanıtan esnafa da destek sağladı.

iranlilar-van-esnafinin-yuzunu-guldurdu--8795683.jpeg

Kentteki otelleri dolduran İranlı turistler, mağazalardan alışveriş yaparak kent merkezindeki restoran ve lokantalarda yoğunluk oluşturdu.

Otel işletmecisi Adem Baytar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılda 18 bin İranlı turisti otellerinde ağırladıklarını söyledi.

İranlı turistlerin gelmedikleri dönemlerde sıkıntı yaşadıklarını anlatan Baytar, şunları ifade etti:

"Uzun bir süredir İranlı turist kafilelerinin gelmesini bekliyorduk. İranlı turistler yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz iyice açıldı. Otelimiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. Vanlı esnafın da tek beklentisi buydu. Geldikleri zamanda il ekonomisine büyük bir katkı sağlıyorlar. O yüzden onlara çok özel hizmetler sunmaya çalışıyoruz. Otel hizmetlerinden tutunda alışveriş yaptıkları mekanlara kadar onları rahat ettirmeye çalışıyoruz."

iranlilar-van-esnafinin-yuzunu-guldurdu--8795694.jpeg

''Şimdi Van'a gelme zamanı"

Esnaf Erdal Çakar da Nevruz Bayramı için gelen İranlılar ile işlerinin yüzde 40 arttığını söyledi.

İranlı turistlerin Van için çok önemli olduğunu anlatan Çakar, "Nevruz Bayramı tatilinin Van'daki alışveriş festivaline denk gelmesi işlerimiz için çok iyi oldu. Festivalle birlikte oteller, lokantalar ve mağazalarda indirimler yapıldı. Kendimize bir slogan belirledik. 'Şimdi Van'a gelme zamanı' İranlılara rahat alışveriş yapmaları için Farsça broşürler bastırdık. Yeter ki onlar rahat etsin, buradan mutlu bir şekilde ayrılsın." dedi.

İranlı turist Arzu Zibai, kentte ucuza alışveriş yapabildiklerini, Van'ı ve Türkiye'yi çok sevdiklerini dile getirdi.

Aynı ülke vatandaşı Ferit Yekvaran, Van'da bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Buranın insanları da çok anlayışlılar. Yani Türkiye'nin insanı bizlere çok yakın. Alışverişi de çok güzel. Uygun fiyata istediklerimizi alabiliyoruz." diye konuştu.

İranlı Vedut Rezaian de yılda üç dört kez geldikleri Van'da ailesiyle iyi zaman geçirdiğini anlattı.

iranlilar-van-esnafinin-yuzunu-guldurdu--8795698.jpeg

AA
294
-
Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...Frikiklere aldırış etmediler ! Sokak ortasında...
İzmir'de mide bulandıran olay !İzmir'de mide bulandıran olay !
Silahını temizlerken ablasını öldürdüSilahını temizlerken ablasını öldürdü
Bıçaklı kişinin vurulma anlarıBıçaklı kişinin vurulma anları
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısıKılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
Londra'da silah sesleri ! Çok sayıda yaralı varLondra'da silah sesleri ! Çok sayıda yaralı var
''Trump görevi kendi bırakabilir''''Trump görevi kendi bırakabilir''
İşte İngiltere'deki saldırganİşte İngiltere'deki saldırgan
Ali Gül neden tutuklandı ?Ali Gül neden tutuklandı ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS