İrem Derici: ''Bu ahırda sahne almam''

Ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam yaptığı kaprisle gurbetçilerimizi hem kızdırdı hem de üzdü. Konser için önceki gün Almanya'ya giden Derici, mekanı beğenmeyince sahne almaktan vazgeçti. Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 spor Kulübü ve kanserli çocuklar yararına Eleganz Festsaal Mainz adlı mekanda düzenlenen gecede sahne alması beklenen ünlü şarkıcının konserini iptal ettiğini son anda öğrenen kulüp yetkilileri ve davetliler, büyük hayal kırıklığı yaşadı. büyük tepki çekti Menajeri aracılığıyla organizatörlere "Burayı beğenmedim, ahır gibi yerde sahneye çıkamam" dediği öne sürülen Derici'yi bekleyen mekandaki yaklaşık 400 kişi şarkıcıyı ıslıklarla protesto etti. Gecede sahne almak için 15 bin 500 euro'luk (60 bin lira) ücreti peşin alan Derici, daha sonra ise Scala Night Club'da konser verdi. Derici'nin sahneye çıkmamasından dolayı davetlilere 25 euro'luk (100 lira) bilet ücretleri iade edilirken geceye başka müzisyenlerle devam edildi.

Hüsrana uğrayan İrem Derici'nin hayranları ise sanatçıyı sosyal medyada topa tuttu. Derici'yi kanserli çocukları üzdüğü için eleştiren pek çok kişi "Gurbetçiler bu yaptığını unutmaz. Seni sen yapan bizleriz, unutma!", "Gurbetçilerin eğlendiği mekana ahır demen büyük terbiyesizlik", "Haram zıkkım olsun aldığın para. Milleti kandırmak neymiş elbet bir gün Allah acısını çıkarır senden" şeklindeki mesajlarla genç popçuyu hedef aldı. Eleştirilere sessiz kalan popçunun konser için peşin aldığı ücreti iade etmediği ve organizatörlerin 27 bin euro (yaklaşık 107 bin lira) zarara uğradığı öğrenildi..

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