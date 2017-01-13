İrem Derici de slikonlandı

Bir yıldır fazla kilolarından kurtulmak için Diyet ve spor yapan, son dönemde aşırı zayıflığıyla dikkat çeken İrem Derici, küçülen göğüslerini büyütmek için bıçak altına yattı.

Önceki gün Fulya Acıbadem Hastanesi’ne giden popçu, yanına birkaç yakın dostunu aldı.

Derici’nin gizli silikon operasyonu popçu gülşen’in doğum yaptığı güne denk gelince deşifre oldu. Aynı hastanede bebeğini kucağına alan Gülşen’i ziyarete gelenler Derici’nin ekibini görünce gerçeği öğrendi. Arkadaşları ünlü popçunun silikon taktırmak için hastanede olduğunu açıkladı.