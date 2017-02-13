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İREM DERİCİ: ''ŞEREF YOKSUNLARI, BAŞINIZA BELA ALDINIZ''

İrem Derici: ''Şeref yoksunları, başınıza bela aldınız''

Şarkıcı İrem Derici, 'Burası ahır gibi' diyerek kanserli çocuklar için yapılan gecede sahneye çıkmadığı iddiasına yanıt verdi.

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Frankfurt'taki SV Wiesbaden 07 spor Kulübü ve kanserli çocuklar yararına bir mekanda düzenlenen gecede sahne alması beklenen İrem Derici'nin konseri iptal ettiği iddia edilmişti.


Takvim gazetesinde yayınlanan habere göre menajeri aracılığıyla organizatörlere "Burayı beğenmedim, ahır gibi yerde sahneye çıkamam" dediği belirtilen Derici'yi bekleyen mekandaki yaklaşık 400 kişinin, şarkıcıyı ıslıklarla protesto ettiği öne sürülmüştü.
 
İREM DERİCİ'DEN YALANLAMA
 
İrem Derici, hakkında çıkan bu haberden sonra İnstagram hesabından çok sert bir açıklamada bukundu. 'Şeref yoksunları' ve 'Başınıza bela aldınız' ifadelerini kullanan ünlü popçu, söz konusu haber hakkında hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

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