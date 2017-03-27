İrem Derici'nin sahnede giydiği gelinliği olay oldu

Pop Müziğin sevilen ismi İrem Derici, organizasyonunu Pera Event'in üstlendiği 'fizy Kış Konserleri' kapsamında geçtiğimiz Cumartesi akşamı MOI Sahne'de sevenleriyle buluştu.



Derici, aylar süren bir çalışma ile hazırlandığı konserinde, güçlü sesi ve geniş repertuarıyla kulakların pasını sildi.

SAHNE KOSTÜMLERİNİ BU GECE ÖZEL HAZIRLATTI

Danşçılarıyla yaptığı özel sahne şovları ile büyük beğeni toplayan Derici, bu geceye özel hazırlattığı kostümleriyle de şıklığını konuşturdu.





"BÖYLE SEYİRCİNİN ÖNÜNDE EĞİLİRİM"

Biletleri günler öncesinden tükenen konserine başlamadan önce, sevenlerine gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür eden Derici "Bu gecenin en büyük özelliği sizlerden gördüğü yoğun ilgi. Diğer özelliği ise 30 yaşımın ilk konseri olması. Böyle seyirci her zaman bulunmuyor, bulunca önünde eğilmek lazım" dedi.