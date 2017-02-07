İrem Sak o isimle aşk mı yaşıyor ?

Oyuncu İrem Sak, hakkında çıkan Ali Sunal ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi

'Güldür Güldür' programındaki arkadaşı Ali Sunal’la aralarında aşk olduğuna yönelik haberler çıkan irem sak, "Hiç alakası yok. Anneme babama açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Sadece benim için sıkıntı olmuyor, başka insanları da etkiliyor” diyerek isyan etti.

"14 ŞUBAT’TA YALNIZIM"

Arkadaşı İlkin Tüfekçi ile buluşması sırasında Sözcü’ye konuşan güzel oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne yalnız gireceğini söyledi.

İrem Sak, Murat Boz ve Yasemin Allen ile başrolü paylaştığı, gişede beklenen ilgiyi görmeyen 'Dönerse Senindir' filmi için ise "Film çok başarılıydı. Ben gişeyle kıyaslayamıyorum" ifadelerini kullandı.