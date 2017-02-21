İrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli oldu

Beyaz TV'nin sabah programlarından Uyan Türkiye'nin sunucusu Tahir Sarıkaya bugünkü yayınında İrfan Değirmenci'nin 1.5 milyon lira tazminat istediğini ileri sürdü.

"HATALI MIDIR DEĞİL MİDİR BİLEMEM"

Sarıkaya İrfan Değirmenci iddiasına ilişkin şöyle konuştu: "Meslektaşımız, gazeteci arkadaşımız İrfan Değirmenci Kanal D'den kovuldu. Halk oylamasıyla ilgili bir kampanya başlatmasından dolayı. Ben hiçbir gazetecinin işinden olmasına sevinenlerden olamam. Bir meslektaşımız kovuldu, üzüldük. Hatalı mıdır, değil midir bilemem. Bu duruma kendisi karar verir, Doğan Medya karar verir.

"1.5 MİLYON LİRA PARA İSTEYEN GAZETECİ GÖRMEDİM"

Ama çok önemli bir bilgiyi ekranlarınızdan, buradan ilk defa açıklayacağım. İrfan Değirmenci beni yalanlayabilir, Doğan Medya beni yalanlayabilir. İrfan Değirmenci, Kanal D yönetiminden 1.5 milyon Türk Lirası talep etti. Türkiye tarihinde bu bir ilk. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir medya kuruluşu, 1.5 lilyon Türk Lira para isteyen gazeteci görmedi."

"KAMERAMANLAR IŞIKÇILAR SİZE BEDDUA EDER"

Tahir Sarıkaya'nın İrfan Değirmenci açıklamaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Sarıkaya ekranda İrfan Değirmenci için resmen beddua etti. Konuşmasının devamında söylemini sertleştiren Tahir SarıkayaDoğan Holding'e çağrıda bulundu. Sarıkaya, "Kanal D yöneticilerine buradan sesleniyorum. Sizin kazandığınız para kimseyi ilgilendirmez. Ama, eğer Doğan Medya, İrfan Değirmenci'nin istediği 1.5 milyon lirayı verirse, yarın o kurumda iki bin liraya, bin beşyüz liraya çalışan kameramanlar, ışıkçılar size beddua eder.

"GÖZÜNÜ TOPRAK DOYURSUN ARKADAŞ"

Yazıktır günahtır, bir kurumda 7 yıl sabah haberleri sunacaksın 2010-2017, yedi yılda senin hak ettiğin para eğer 1.5 milyon TL ise sana helal olsun İrfan. Ama o parayı hak etmiyorsun, gözünü toprak doyursun arkadaş" diyerek, Değirmenci'nin Kanal D ile yollarının ayrılmasına sebep olan süreci anlatan haberi yayınladı.