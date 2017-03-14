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IRKÇI LİDER WİLDERS'E DESTEK VEREN ABD'Lİ VEKİLE BÜYÜK TEPKİ

Irkçı lider Wilders'e destek veren ABD'li vekile büyük tepki

Hollandalı ırkçı lider Wilders'e destek veren ABD'li vekil Steve King büyük tepki çekti.

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Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'e Twitter hesabından "Wilders, kültür ve nüfusun kaderimiz olduğunu anlıyor. Başkalarının bebekleriyle uygarlığımızı yeniden inşa edemeyiz" mesajıyla destek veren ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Iowa Vekili Cumhuriyetçi Steve King, kendi partisinin önde gelen isimlerinden büyük tepki gördü.

King'in mesajını ırkçı bulan ve kabul edilemez olduğunu dile getiren Cumhuriyetçiler, açıklamanın bir ırkın üstünlüğüne atıf yaptığını vurguladı.

KONGRE ÜYELERİNDEN TEPKİ
Cumhuriyetçilerin Florida Vekili ve Kongrenin Küba kökenli ilk üyesi olan Ileana Ros-Lehtinen, "Çeşitlilik bizim zenginliğimizdir. Herkesin birbiri gibi olması anlamsız" diye tepki gösterdi.

Florida'nın bir başka Cumhuriyetçi Vekili olan Küba kökenli Carlos Curbelo ise King'e yine Twitter üzerinden cevap vererek, "Tam olarak ne demek istiyorsun? Mesela ben, başkalarının bebeği oluyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Demokratlardan da King'e yoğun tepki geldi ve birçok vekil, onun sözlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

IRKÇI ÖRGÜT DESTEK ÇIKTI
ABD'de ırkçı gizli örgüt Ku Klux Klan'ın (KKK) eski lideri David Duke'un, "Aklın yolu birdir. Tanrı Steve King'i korusun" açıklamasını yapması tartışmaları iyice alevlendirdi.

Tüm bu tartışmalarla ilgili değerlendirmesinde Amerikan CNN kanalına konuşan King, sözlerinin arkasında olduğunu ve neyi kastettiğini bildiğini söyledi.

Yarın sandığa gidecek olan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV) lideri Wilders, Rotterdam'da hafta sonu yaşanan diplomatik skandala neden olan uygulamalara attığı tahrik edici tweet’lerle yön vererek ırkçı zihniyetinin Hollanda üzerinde etkileyici olduğunu göstermişti.
Wilders, sosyal medya hesabında, "PVV'nin aşırı baskısı sayesinde, seçimlerden birkaç gün önce hükümetimiz Türk bakanın inmesine izin vermedi. Erdoğan'la aynı düşüncedeki tüm Türklere, 'Türkiye'ye gidin ve asla geri gelmeyin' diyorum" mesajını paylaşmıştı.

AA
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