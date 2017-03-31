İŞ ADAMI ARACINDA İNTİHAR ETTİ

İş adamı aracında intihar etti

Şanlıurfa'da kardeşinin borcunu ödeyen iş adamı aracında intihar etti.

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde borcunu ödeyerek kardeşini tefecilerin elinden kurtardığı iddia edilen iş adamı, hastane yakınlarında park ettiği aracında intihar etti. İş adamı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ayakkabı satışı yapan iş yerleri bulunan Veysel A., Viranşehir Devlet Hastanesi yolu üzerinde aracını yol kenarına park etti. Veysel A, diğer tarafında mezarlık bulunan yolun Devlet Hastanesinin yer aldığı yakasında aracını park ederek, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile kafasına tek el ateş etti. Ağır yaralanan iş adamı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan iş adamı, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs, hayatını kaybetti. Veysel A.'nın cenazesinin, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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Olayın ardından polis ekipleri yol kenarına park edilen aracın çevresinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Polis araç içerisinde yaptığı ilk incelemede, şahsın intihar ettiğini belirledi.

Kardeşini tefecilerden kurtardı

İş adamı Veysel A'nın intihar ettiği otomobilin ise kardeşi F.F.A.'ya ait olduğu öğrenildi. Veysel A.'nın diğer kardeşi M.A.'nın yaklaşık 450 bin TL civarında tefecilere borçlandığı iddia edildi. Veysel A.'nın kardeşinin borcunu ödeyerek, tefecilerin elinden kurtardığı ileri sürülürken, yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle kendisinin de tefecilerin eline düştüğü iddia edildi. Veysel A.'nın yüklü miktardaki borcu nedeniyle intihar ettiği tahmin ediliyor.

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