İş adamı evinde ölü bulundu

Adana'da iş adamı İsmail Baysal, yeni taşındığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da iş adamı İsmail Baysal, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş adamı İsmail Baysal (47), 5 gün önce merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda satın aldığı apartman dairesine taşındı. Baysal'ı uyandırmak için Sabah odasına giren yakınları, iş adamının tepki vermemesi üzerine durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giden sağlık ekipleri, Baysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümü şüpheli bulan sağlık ekipleri, durumu polise iletti. Olay yerine sevk edilen cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Baysal'ın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadığı belirledi. Acı haberi alan Baysal'ın yakınları, eve gelerek güvenlik güçlerinden bilgi almaya çalıştı. Üç çocuk babası Baysal'ın bir süre önce boşandığı öğrenildi.